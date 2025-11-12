Σοφία Μουτίδου: «Έχασα συνεργασία για δουλειά εξαιτίας της ιστορίας με τον Απόστολο Γκλέτσο»

Σοφία Μουτίδου: «Έχασα συνεργασία για δουλειά εξαιτίας της ιστορίας με τον Απόστολο Γκλέτσο»

Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε η Σοφία Μουτίδου, μιλώντας για τις επαγγελματικές συνέπειες που είχε η πρόσφατη ένταση στην εκπομπή Real View του ΟΡΕΝ, όταν ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε αιφνιδιαστικά από το πλατό.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως μετά το περιστατικό, μια εταιρεία με την οποία βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία, αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της, επικαλούμενη μια αόριστη δικαιολογία.

Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνει κάτι τέτοιο, αφού στο παρελθόν είχε ξαναχάσει δουλειά εξαιτίας δηλώσεών της που παρερμηνεύτηκαν. «Εγώ έχω χάσει δουλειά τότε που έγινε αυτό με τους ομοφυλόφιλους, που είχαν πει ότι μίλησα ενάντια στους ομοφυλόφιλους, όταν είπα ότι στους ομοφυλόφιλους αρέσουν οι στρέιτ άντρες και είχε πέσει όλη η Ελλάδα να με φάει. Καλά… δέκα άτομα ήταν, δεν ήταν όλη η Ελλάδα, αλλά ξεσήκωσαν ένα μεγάλο κίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Μουτίδου συνέχισε λέγοντας: «Έχασα δουλειά, μου πήραν πίσω τα προϊόντα. Μου είπαν ότι τελικά δεν ήταν η σωστή συγκυρία και ήταν καθαρά για αυτό». Αναφερόμενη στο πρόσφατο περιστατικό, πρόσθεσε: «Και τώρα έχασα άλλη συνεργασία με την ιστορία με τον Γκλέτσο. Μου έστειλαν μήνυμα ότι κάτι άλλο συνέβη, πέρασε μάλλον ένα… περιστέρι από πάνω και τους κουτσούλισε, και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Τις χάνεις τις δουλειές, αν πεις δημόσια τη γνώμη σου».

