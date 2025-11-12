ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τις περικοπές στο πρόγραμμα SNAP

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε την Τρίτη να παρατείνει την αναστολή της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου, η οποία υποχρέωνε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να χρηματοδοτήσει πλήρως το ομοσπονδιακό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για 42 εκατομμύρια πολίτες χαμηλού εισοδήματος, την ώρα που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους.

Με την απόφαση αυτή, το δικαστήριο επιτρέπει προς το παρόν στην κυβέρνηση να παρακρατεί περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια από το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας (SNAP), το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως κουπόνια τροφίμων.

Πηγή: Reuters