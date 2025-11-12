Παύλος Γερουλάνος: «Πρέπει να γίνει καλύτερη η λειτουργία του ΠΑΣΟΚ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Γερουλάνος

Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για την λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε, ενώ τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές.

Μιλώντας στο Action24, ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας», εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει πως «από εκεί που είσαι, κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά».

Συνεχίζοντας, σημείωσε πως «αυτή την ώρα ένα συνέδριο σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση». Πρόσθεσε ακόμη ότι «ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό – δεν μου αρέσει πολύ ο όρος – στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει πράξη αυτή η αλλαγή, επισήμανε ότι «κάναμε μια πρώτη σύσκεψη για το συνέδριο και εκεί τοποθετήθηκαν όλα τα στελέχη με πολύ εποικοδομητικό τρόπο για το πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι στη λειτουργία του κόμματος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε η Αναστασία Τασούλα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από καταστολή και μεταμοσχεύθηκε επιτυ...

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις – Εντάσσονται πάνω από 100....

ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα: Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς στα στοιχεία των παιδιών τους

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»

Το WhatsApp επιτρέπει πλέον αποστολή μηνυμάτων σε άτομα άλλων εφαρμογών
περισσότερα
00:50 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Kυριάκος Πιερρακάκης: «Aπό το 2019 έως σήμερα έγιναν στην Ελλάδα όσες άμεσες ξένες επενδύσεις είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ»

Επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο, ορίζουν τη στρατηγική της κυβ...
18:55 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τσίπρας για την «Ιθάκη»: Πρόκειται για ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου – Στο βιβλίο αναφέρομαι σε πρόσωπα και δεν τα κολακεύω

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα , “Ιθάκη”, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg σ...
18:32 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος: Πολιτικό μου καθήκον να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή – Να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουμε

«Πρέπει να προχωρήσει ο προοδευτικός χώρος· και ο προοδευτικός και ο δημοκρατικός χώρος της χώ...
18:21 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε ΔΕΣΦΑ και Interplast – Τα μηνύματα από την Κομοτηνή για ενέργεια, μεταποίηση και εργαζομένους

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα