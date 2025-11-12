Παύλος Γερουλάνος: «Πρέπει να γίνει καλύτερη η λειτουργία του ΠΑΣΟΚ»

Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για την λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε, ενώ τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές.

Μιλώντας στο Action24, ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας», εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει πως «από εκεί που είσαι, κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά».

Συνεχίζοντας, σημείωσε πως «αυτή την ώρα ένα συνέδριο σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση». Πρόσθεσε ακόμη ότι «ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό – δεν μου αρέσει πολύ ο όρος – στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει πράξη αυτή η αλλαγή, επισήμανε ότι «κάναμε μια πρώτη σύσκεψη για το συνέδριο και εκεί τοποθετήθηκαν όλα τα στελέχη με πολύ εποικοδομητικό τρόπο για το πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι στη λειτουργία του κόμματος».