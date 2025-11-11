Φελίσια Τσαλαπάτη: «Έχω παρατηρήσει απιστία σε σχέση μου – Δεν έχω δει άνθρωπο να μην κερατώνει»

Την Φελίσια Τσαλαπάτη συνάντησαν σε έξοδό της, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η ψηφιακή δημιουργός παραχώρησε δηλώσεις, στη διάρκεια των οποίων μίλησε και για το θέμα της απιστίας. Η ίδια εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν έχει ανακαλύψει πως την απατούσαν και ανέφερε χαρακτηριστικά πως τότε δεν φέρθηκε «ως κυρία».

Μάλιστα, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει σχέση χωρίς απιστία» και πως έχει γνωρίσει ελάχιστα ζευγάρια στη ζωή της, που έχουν διαψεύσει αυτό το οποίο πιστεύει.

Ανάμεσα σε άλλα, η Φελίσια Τσαλαπάτη είπε: «Έχω παρατηρήσει απιστία σε σχέση μου. Νομίζω ότι αν προσέξουμε λιγάκι πιο πολύ στη λεπτομέρεια, όλοι θα παρατηρήσουμε απιστία. Δεν νομίζω να φέρθηκα ως κυρία. Νομίζω ότι απλά είπα αυτά που ήθελα να πω για να φύγω. Πολλά γαλλικά!».

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι: «Δεν το έχω κάνει. Θεωρώ ότι από την στιγμή που θα ξεκινήσει να σου μπαίνει στο μυαλό ότι θέλεις να το κάνεις, έχει περάσει κατά πολύ η ώρα του να φεύγεις , θα έπρεπε να έχεις φύγει χθες.

Έχω ελάχιστες περιπτώσεις στη ζωή μου που μου διαψεύδουν το ότι δεν υπάρχει σχέση χωρίς απιστία. Σταυρώστε με, το είπα! Δεν έχω δει άνθρωπο να μην κερατώνει. Συγκλονίζομαι κάθε φορά με τα ζευγάρια που θαυμάζω, που όσο τα γνωρίζω καλύτερα αποδομείται ο κόσμος μου!».