EuroLeague: Μόνη στην κορυφή η Χάποελ, τεράστιο «διπλό» του Παναθηναϊκού – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η πρώτη δόση της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague περιλάμβανε επτά δυνατές αναμετρήσεις, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Παρίσι. Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Παρί, σημειώνοντας ένα μεγάλο «διπλό» που τους επανέφερε στις επιτυχίες και τους ανέβασε σε ρεκόρ 6-4, την ώρα που οι Γάλλοι έπεσαν στο 4-6.

Ο Ερυθρός Αστέρας είδε το νικηφόρο σερί του να σταματά, ενώ η Χάποελ έγινε η πρώτη ομάδα που έφτασε στις οκτώ νίκες, δείχνοντας σταθερότητα και συνέπεια. Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε ήττα με 89-76 από τη Βαλένθια, σε ένα ντέρμπι με υψηλό ρυθμό και έντονο ανταγωνισμό, λίγο πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού.

Η Φενέρμπαχτσε τα βρήκε δύσκολα απέναντι στη Μακάμπι, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε ακόμη και με +20 πόντους, ενώ η Παρτιζάν, με τους Ποκουσέφσκι και Καλάθη να δίνουν λύσεις, επικράτησε της Μονακό με 78-76, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Τέλος, η Βίρτους Μπολόνια έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί, κερδίζοντας με 99-89 την Αναντολού Εφές στο φινάλε, δείχνοντας πως επιστρέφει δυναμικά.

Η Βαλένθια έβαλε φρένο στη Ρεάλ Μαδρίτης και με το 89-76 επέστρεψε στις νίκες, μετά την ήττα από τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι «νυχτερίδες» ανέβηκαν στο 6-4, ενώ οι «μερένχες» έπεσαν στο 5-5. Ο Μουρ ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, ενώ οι Ρόβερς και Τόμπσον πρόσθεσαν από 14. Η Ρεάλ κυνηγούσε στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος και οι 23 πόντοι του Λάιλς δεν έφτασαν· τον ακολούθησαν ο Καμπάτσο με 15 και ο Μαλεντόν με 14.

Τα δεκάλεπτα 22-21, 45-38, 67-60, 89-76.

Η «βασίλισσα» υποδέχεται την Πέμπτη (13/11) τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη.

Στην «Πόλη του Φωτός» τα επτά αστέρια του Παναθηναϊκού «έλαμψαν». Οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρί με 101-95, γύρισαν στις επιτυχίες και ανέβηκαν στο 6-4, αφήνοντας τους γηπεδούχους στην έκτη ήττα τους (και τέταρτη σερί). Ο Κένεθ Φαρίντ γέμισε τη ρακέτα με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν άχαστος με 17 πόντους (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές), ενώ ο Κέντρικ Ναν ηγήθηκε στο σκορ με 20 πόντους και κομβικό τρίποντο στο φινάλε. Ο Τι Τζέι Σορτς πρόσθεσε 13 στην επιστροφή του στο Παρίσι. Από την Παρί πάλεψαν οι Ιφί και Ρόμπινσον με 19 και 22 αντίστοιχα. Με το ματς στο 87-86 υπέρ των Γάλλων, ο Σορτς βρήκε δύο μεσαίες αποστάσεις, ο Ναν σκόραρε από τα 6,75 και ο Μήτογλου διαμόρφωσε στο 1:30 πριν το τέλος το 95-89, «κλειδώνοντας» το διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 70-72, 95-101.

Ο Κώστας Σλούκας έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής και ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα (521, προσπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη με 518), μπαίνοντας και στη δεκάδα των κορυφαίων από τα 6,75.

Η Βίρτους Μπολόνια έβαλε τέλος σε τρεις βαριές ήττες, επικράτησε της Αναντολού Εφές με 99-89 στο «Paladozza» και ανέβηκε στο 5-5. Με έξι διψήφιους σκόρερ και ξέσπασμα στο τέλος (23-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο), οι Ιταλοί μετέτρεψαν το ντέρμπι σε περίπατο. Ο Κάρστεν Έντουαρντς έκανε τη διαφορά με 21 πόντους και 5/10 τρίποντα, ενώ η Βίρτους είχε συνολικά 18/34 τρίποντα (52,9%) από τα 6,75 μ.. Η Εφές έπεσε στο 3-7 και στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον Σέιν Λάρκιν (25 πόντοι, 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89.

Η Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς νίκησε τη Μονακό με 78-76 στο Βελιγράδι και πήγε στο 4-6, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 6-4. Οι δύο ομάδες βάδισαν μαζί ως τα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν η Παρτιζάν άρχισε να «χτίζει» διαφορά με δύο απρόσμενους πρωταγωνιστές: ο Νικ Καλάθης σημείωσε 10 πόντους και έγινε κινητήριος μοχλός, ενώ ο Αλέξανδρος Ποκουσέφσκι έβαλε 17 (είχε συνολικά 10 μέχρι τώρα). Η διαφορά έφτασε στο +20 στο 33’, όμως η Μονακό απάντησε με 22-0, πέρασε 76-74 δύο λεπτά πριν το τέλος, αλλά η Παρτιζάν έκανε 4-0 και κράτησε το 78-76. Ο Ποκουσέφσκι ήταν καταλυτικός (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ 22 σημείωσε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον. Από τη Μονακό ξεχώρισε ο Μίροτιτς με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ σε 24’.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76.

Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε με +20 στην τρίτη περίοδο, αλλά ζορίστηκε μέχρι να κάμψει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 84-75 στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 5-5, ενώ οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας έμειναν ουραγοί στο 2-8. Η Φενέρ πήρε πρώτη διψήφια διαφορά στο 27-17 (13’), εκτόξευσε το σκορ στο 55-35 (25’), όμως η Μακάμπι έτρεξε 24-6, ισοφάρισε 66-66 (34’) και το ματς έγινε πόντο-πόντο. Μόλις η Φενέρ βρέθηκε πίσω 70-71 (36’), απάντησε με 8-0 (78-71, 38’) και «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Μπόλντουιν είχε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, ο Χολ 15 και 6 ριμπάουντ, ενώ η Μακάμπι κέρδισε τις εντυπώσεις με πάθος μέχρι τέλους, έχοντας μεγάλο βράδυ από τον Σόρκιν (22 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και άνευρη εμφάνιση από τον Λόνι Γουόκερ (7 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 40-30, 65-55, 84-75.

Στην κορυφή παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ, που συνέτριψε τη Μπασκόνια με 114-89 στη Σόφια και ανέβηκε στο 8-2, αφήνοντας τους Βάσκους εκτός δεκάδας στο 3-7. Η Μπασκόνια προσπάθησε να αιφνιδιάσει και προηγήθηκε στο τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά από εκεί και πέρα οι Ισραηλινοί επέβαλαν ρυθμό με 58 πόντους στο πρώτο μέρος και κράτησαν με άνεση τη διαφορά γύρω από τους 10 μέχρι το φινάλε. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ άγγιξε την τελειότητα με PIR 38 (24 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), επτά γηπεδούχοι σκόραραν διψήφια και ο Κρις Τζόουνς είχε 15 με 100% ( 4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/1 βολή). Η Μπασκόνια άντεξε όσο άντεχε ο Καμπαρό (19 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89.

Τέλος, η Ντουμπάι έβαλε φρένο στο «τρένο» του Ερυθρού Αστέρα, που ερχόταν από επτά διαδοχικές νίκες, επικρατώντας με 102-86 και ανεβαίνοντας στο 4-6. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και στη δημιουργία, διατήρησαν υψηλά ποσοστά και όταν «θυμήθηκαν» την άμυνα στην τελευταία περίοδο, πάτησαν γκάζι ως το φινάλε. Κορυφαίος ήταν ο Κέναν Καμένιας με career high σε πόντους (20) και ριμπάουντ (9), ο Ράιτ πρόσθεσε 18, ο Πετρούσεφ 13, ο Αβράμοβιτς 17 και ο Μπέικον 16. Ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε χωρίς τον Τσίμα Μονέκε· ξεχώρισε ο Εμπούκα Ιζούντου (16 πόντοι), αλλά αποχώρησε τραυματίας πέντε λεπτά πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη (11/11)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 102-86

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-75

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 114-89

Παρτιζάν (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 78-76

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 99-89

Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-76

Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 95-101

Τετάρτη (12/11)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12/11 (21:15)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12/11

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 12/11

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)