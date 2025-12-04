Βρετανία: Γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο ως νεκρή, συνήλθε μέσα στο ψυγείο – Υπέκυψε λίγο αργότερα

  • Σοκ στη Βρετανία από τον θάνατο 54χρονης γυναίκας που μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο ως νεκρή, ανέκτησε τις αισθήσεις της μέσα στο ψυγείο και τελικά υπέκυψε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.
  • Η οικογένεια της Olive Martin καταγγέλλει ότι η γυναίκα έμεινε χωρίς ιατρική βοήθεια για δύο ώρες, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει: «Αν είχε μεταφερθεί στα επείγοντα, ίσως ζούσε σήμερα».
  • Παρά τις μαρτυρίες ότι η γυναίκα «αντέδρασε σε ερεθίσματα» και παρουσίαζε «ενδείξεις εγκεφαλικής λειτουργίας» μέσα στο νεκροτομείο, η αστυνομία ολοκλήρωσε την έρευνα χωρίς ποινικές διώξεις.
Olive Martin,
Φώτο: Durham Police

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο θάνατος μιας 54χρονης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο ως νεκρή, όμως ανέκτησε τις αισθήσεις της μέσα στο ψυγείο και στη συνέχεια κατέληξε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Οργή από την οικογένεια: «Για δύο ώρες δεν έλαβε καμία ιατρική βοήθεια»

Η οικογένεια της Olive Martin υποστηρίζει ότι έμεινε χωρίς καμία φροντίδα για δύο ολόκληρες ώρες. «Αν είχε μεταφερθεί στα επείγοντα, ίσως ζούσε σήμερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας Tom Barclay Semple.

Η 54χρονη κατέρρευσε στο σπίτι της στο Darlington στις 13 Οκτωβρίου 2023. Παρά την άμεση άφιξη αστυνομίας και διασωστών, οι τελευταίοι θεώρησαν ότι είχε πεθάνει ύστερα από κρίση πανικού και, αντί να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, την οδήγησαν κατευθείαν στο νεκροτομείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Metro, το προσωπικό του νεκροτομείου αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή και αντέδρασε για λίγο, πριν υποκύψει στη βαριά εγκεφαλική της βλάβη.

Μαρτυρίες που σοκάρουν: «Αντιδρούσε σε ερεθίσματα μέσα στο νεκροτομείο»

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η Olive παρουσίαζε σημάδια ζωής. Ο James Donnelly από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορειοανατολικής Αγγλίας είπε πως η γυναίκα «αντέδρασε σε ερεθίσματα», ενώ ο αστυνομικός John Gray μίλησε για «ενδείξεις εγκεφαλικής λειτουργίας».

Παρά την κατακραυγή, η αστυνομία ολοκλήρωσε την έρευνα χωρίς να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Η θέση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων: «Λυπούμαστε βαθιά για το γεγονός»

Ο Andrew Hodge, διευθυντής των παραϊατρικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό. Τόνισε ότι η Υπηρεσία λυπάται βαθιά για τον πόνο που προκάλεσε το συμβάν και διερευνά πώς οι διασώστες κατέληξαν στο λάθος συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν νεκρή.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη δίκη, η Olive ετοιμαζόταν να φύγει για τη δουλειά της -στο σπίτι βρέθηκε τοστ στην τοστιέρα της- και η οικογένεια θεωρεί ότι η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της ώρας που έχασε τις αισθήσεις της.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς: «Ήταν πολεμίστρια»

Η οικογένεια αποχαιρέτησε τη γυναίκα με συγκινητικά λόγια, μιλώντας για την καλοσύνη και την αισιοδοξία της: «Ήταν πολεμίστρια και θα μας λείψει βαθιά».

Η ιατροδικαστική έρευνα θα συνεχιστεί στις 30 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με την οικογένεια να ζητά απαντήσεις για το αν η Olive Martin θα μπορούσε να είχε σωθεί με έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.

