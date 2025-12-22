Δήμητρα Γαλάνη: «Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά γίνεται με πολύ ευτελή υλικά»

  • Η Δήμητρα Γαλάνη, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε για το σωστό τραγούδι και τη τραπ μουσική.
  • Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια τόνισε πως «το τραγούδι το σωστό, άρα και το καλό, είναι το τραγούδι που πρώτα από όλα σέβεται τη γλώσσα».
  • Σχετικά με τη τραπ, η Δήμητρα Γαλάνη ανέφερε ότι «δεν είναι κάτι κακό», αλλά «απλά γίνεται με πολύ ευτελή υλικά» στην Ελλάδα.
Καλεσμένες στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν η  Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου τη Δευτέρα (22/12).

Η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία είναι αναμφίβολα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της, έχοντας πάνω από 50 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον κόσμο της μουσικής, στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για το θέμα του τραγουδιού, εξηγώντας το πότε αυτό είναι σωστό.

Ακόμα, αναφέρθηκε στη τραπ μουσική, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι κακό, απλώς στη περίπτωση της χώρας μας γίνεται με «πολύ ευτελή υλικά».

Σχετικά με το τραγούδι, η Δήμητρα Γαλάνη είπε στη συνέντευξή της πως: «Το τραγούδι το σωστό, άρα και το καλό, είναι το τραγούδι που πρώτα από όλα σέβεται τη γλώσσα. Αυτό είναι! Έχουμε εδώ πέρα έναν θησαυρό που λέγεται ελληνική γλώσσα. Μα τι θησαυρός είναι αυτός, 4.000 χρόνια, η οποία μιλιέται, με τις αλλαγές της, αλλά μιλιέται ακόμα ίδια. Σημασία έχει τι λέει».

«Δεν είναι μόνο η αγάπη, δηλαδή ο “Απόκληρος” του Τσιτσάνη δεν μιλάει απλά για την αγάπη. Μιλάει για την μοναξιά του ανθρώπου, για την μοναξιά του φυγά, για την μοναξιά του διωγμένου, του ανθρώπου που είναι στο περιθώριο… Είναι βαθιά πολιτικά, βαθιά ερωτικά, είναι ουσιαστικά. Είναι λιτά στον λόγο, δεν έχει λεξιλαγνεία, παρά βλέπεις ότι είναι καθαρά. Αυτό το κορδόνι, το οποίο είναι πολύ παλιό, έρχεται από την παράδοσή μας, έγινε λαϊκό τραγούδι, συνεχίζεται μέχρι σήμερα με πάθος», εξήγησε στη συνέχεια.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τη τραπ μουσική, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια απάντησε ότι: «Η τραπ, μου τα έχουν μάθει οι φίλοι μου οι μουσικοί αυτά, μου λένε “πρόσεξε τι λες”, δεν είναι κάτι κακό. Απλά είναι κακή τραπ αυτή. Η τραπ είναι μέσα στη χιπ χοπ, ας πούμε, ένα είδος, απλά γίνεται με πολύ ευτελή υλικά».

21:55 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

