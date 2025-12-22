Βίκυ Καγιά: Η έξοδος με την 10χρονη κόρη της – Δείτε φωτογραφίες

  • Η Βίκυ Καγιά πραγματοποίησε πρόσφατα μία έξοδο με την κόρη της, Μπιάνκα-Αλεξάνδρα, η οποία είναι 10 ετών.
  • Σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες από την κοινή τους έξοδο.
  • Τόσο το μοντέλο όσο και η κόρη της φόρεσαν μαύρα φορέματα, με την Μπιάνκα να έχει ολοκληρώσει το look της με έναν μαύρο φιόγκο στα μαλλιά της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βίκυ Καγιά
Φωτογραφία: Instagram/vickykaya_

Μία έξοδο με την κόρη της πραγματοποίησε πρόσφατα η Βίκυ Καγιά. Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο και παρουσιάστρια είναι μητέρα δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Ηλία Κρασσά. Το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο του παιδί, την Μπιάνκα-Αλεξάνδρα, τον Μάιο του 2015. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, γεννήθηκε και ο γιος τους, Κάρολος-Ηλίας.

Σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικές φωτογραφίες από την έξοδό της με την κόρη της.

Βίκυ Καγιά
Φωτογραφία: Instagram/vickykaya_

Όπως βλέπουμε, τόσο το μοντέλο όσο και η 10χρονη Μπιάνκα έχουν φορέσει μαύρα φορέματα, ενώ το παιδί της παρουσιάστριας έχει ολοκληρώσει το look του με έναν μαύρο φιόγκο, ο οποίος έχει στολίσει τα μαλλιά της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

23:07 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

