Βίκυ Καγιά: Η έξοδος με την 10χρονη κόρη της – Δείτε φωτογραφίες

Μία έξοδο με την κόρη της πραγματοποίησε πρόσφατα η Βίκυ Καγιά. Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο και παρουσιάστρια είναι μητέρα δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Ηλία Κρασσά. Το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο του παιδί, την Μπιάνκα-Αλεξάνδρα, τον Μάιο του 2015. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, γεννήθηκε και ο γιος τους, Κάρολος-Ηλίας.

Σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικές φωτογραφίες από την έξοδό της με την κόρη της.

Όπως βλέπουμε, τόσο το μοντέλο όσο και η 10χρονη Μπιάνκα έχουν φορέσει μαύρα φορέματα, ενώ το παιδί της παρουσιάστριας έχει ολοκληρώσει το look του με έναν μαύρο φιόγκο, ο οποίος έχει στολίσει τα μαλλιά της.