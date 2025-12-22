Κατερίνα Διδασκάλου για την κόρη της: «Άλλαξε καριέρα τελείως, πήγε από την αρχή Πανεπιστήμιο…»

Η Κατερίνα Διδασκάλου εκτός από μία επιτυχημένη ηθοποιός, είναι και μητέρα τριών παιδιών. Η καλλιτέχνις έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρ’ όλα αυτά έχει μοιραστεί μερικά στιγμιότυπα στα οποία την βλέπουμε με την οικογένειά της, ενώ και σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει για τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν σε πρόσφατη έξοδό της, μαζί με ένα από τα παιδιά της. Εκεί, μητέρα και κόρη έκαναν δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, με την ηθοποιό να μιλάει με πολύ τρυφερά λόγια για το παιδί της, και να εκφράζει την υπερηφάνεια της για εκείνο.

Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε πως μοιάζουν πολύ, η καλλιτέχνις απάντησε ότι: «Εντάξει, είναι βελτιωμένη έκδοση η Φλώρα!».

«Είναι μαμά μου, οπότε λογικό είναι να της μοιάζω», σημείωσε η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου.

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός είπε πως: «Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν, γιατί η Φλώρα άλλαξε καριέρα τελείως. Ήταν marketing manager σε μεγάλη εταιρεία, πολυεθνική, και κατάλαβε ότι το κάλεσμά της είναι στο life coaching και πήγε από την αρχή Πανεπιστήμιο, και τελευταία πήρε και τη μεγαλύτερη πιστοποίηση. Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν, και έχει και τρία παιδιά, αυτό το κοριτσάκι».