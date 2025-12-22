Γιώργος Παπαδόπουλος: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας…»

Στο Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρθηκε Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έκανε γνωστό το νέο, μέσα από μία ανάρτησή του στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ της Κυριακής (21/12) ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο τον βλέπουμε να βρίσκεται στο νοσοκομείο, ενώ έχει στο χέρι του έναν ορό.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στην ανάρτησή του δεν θέλησε να μοιραστεί με το κοινό του τον λόγο που τον οδήγησε στο Ασκληπιείο Βούλας. Στη λεζάντα του post του αρκέστηκε να γράψει: «Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια. Ασκληπιείο Βούλας. Καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους του ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) ο καλλιτέχνης επανήλθε με μία νέα δημοσίευση, στην οποία είχε σκοπό να ενημερώσει τους θαυμαστές του για τις εμφανίσεις του τις ημέρες των εορτών.

Στο βίντεο ο Γιώργος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται, ενώ ακούμε το κομμάτι του «Αγαπάω και Πονάω».