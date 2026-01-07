Κωνσταντίνος Αργυρός: Η ουσία είναι η οικογένειά σου και το παιδί σου – Από εκεί ξεκινούν όλα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλώνει στην «R» πανευτυχής για την υπέροχη οικογένειά του, τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα και τον ενός έτους γιο τους Βασίλη, απαντά στο ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού και ξεκαθαρίζει αν τον ενδιαφέρει ή όχι να εμπλακεί με την πολιτική.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aγκαλιά με τον 13 μηνών γιο τους κάθισαν στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση γιόρτασαν για πρώτη φορά το όνομά του. Ο τραγουδιστής, που απολαμβάνει την αποθέωση του κοινού σε κάθε εμφάνισή του, μπορεί να υποδέχθηκε το 2026 στη σκηνή του Κέντρου Αθηνών μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, αλλά το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς ήταν αφιερωμένο στην οικογένειά του: στη σύζυγό του και στο θαύμα της ζωής τους, τον γιο τους.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα», δήλωσε στη Realnews ο Κ. Αργυρός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ντοκιμαντέρ της συναυλίας του στο εμβληματικό Royal Albert Hall. Όσο για το αν επιθυμούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους; «Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε. Αυτός αποφασίζει», απαντά ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Η συναυλία του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου αποτέλεσε όνειρο ζωής για τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πέρασε την είσοδο του θεάτρου «Παλλάς» χέρι-χέρι με τη σύντροφό του. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα συμβούν τόσο όμορφα πράγματα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, νιώθω ευτυχισμένος, νιώθω ευλογημένος και θα δίνω την καρδιά μου και την ψυχή μου, γιατί το μοναδικό πάθος που έχω είναι αυτή η δουλειά και η αγάπη μου για τη μουσική. Όπου υπάρχει Ελληνισμός παγκοσμίως, χαίρομαι πολύ που ταξιδεύει η ελληνική μουσική. Μέσω της μουσικής και μέσω της δικής μου διαδρομής, δίνω την καρδιά και την ψυχή μου στους Έλληνες της Διασποράς, που είναι δύο φορές Έλληνες, αλλά και στους ανθρώπους από άλλους λαούς που έρχονται να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Τους δείχνουμε την ελληνική ψυχή και τη διασκέδαση που έχουν η καρδιά και ο πολιτισμός μας. Θα προσπαθήσω να δώσω ό,τι μπορώ. Η αγάπη μου γι’ αυτή τη δουλειά δεν σταματά ποτέ, οπότε, όσο έχω την οικογένειά μου, έχω και τη ζωντάνια να την αναπτύσσω», εξηγεί.

Οι δυο τους αλληλοϋποστηρίζονται και η αγάπη που νιώθουν ο ένας για τον άλλον φαίνεται στα μάτια τους. Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023, ενώ η Αλ. Νίκα στις 26 Σεπτεμβρίου του 2024 ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο για να απολαύσει τον αγαπημένο της στο εμβληματικό θέατρο. Εκείνος την ευχαρίστησε συγκινημένος από σκηνής, όπως αποτυπώνεται και στο ντοκιμαντέρ.

Ο γιος τους ήρθε στη ζωή στις 22 Νοεμβρίου του 2024, σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους. Στις 7 Ιουλίου παντρεύτηκαν στο Σούνιο, ενώ η βάφτιση πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2025 στο Αγράρι της Μυκόνου. Το μυστήριο και το πάρτι που ακολούθησε έγιναν στη βίλα της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί ήταν επίσης τα αδέλφια του Κ. Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, ο οποίος τους είχε παντρέψει.

Παρά τις φήμες που τον θέλουν να κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο, ο Κ. Αργυρός ξεκαθαρίζει: «Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν εγώ θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν θέλω. Στην παρούσα φάση είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, στην καψούρα μου, στην αγάπη μου γι’ αυτό το επάγγελμα και θα δώσω ό,τι έχω», ενώ, αναφερόμενος στη φιλία του με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τόνισε: «Αγαπημένος άνθρωπος και κάνει πράγματα για την Ελλάδα. Οπου μπορώ θα τη βοηθώ. Σε οτιδήποτε φανώ χρήσιμος για τη χώρα μου, θα το κάνω».