Κερατσίνι: Ποινές-χάδι για τον θάνατο της 8χρονης Όλγας – Οργή από τους συγγενείς

Σύνοψη από το

  • Οργή έχει προκαλέσει στην οικογένεια της 8χρονης Όλγας η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, το οποίο καταδίκασε τη γιαγιά του παιδιού σε μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης από τους υπεύθυνους του εργοστασίου.
  • Συγκεκριμένα, η γιαγιά καταδικάστηκε σε 33 μήνες φυλάκιση με αναστολή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι υπεύθυνοι του εργοστασίου έλαβαν μικρότερες ποινές, με τον εργοστασιάρχη να καταδικάζεται σε 20 μήνες με αναστολή.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννης Μπαρκαγιάννης, θα καταθέσει αίτημα ώστε στο Εφετείο να αλλάξει το κατηγορητήριο σε κακούργημα «θανατηφόρου έκθεσης» για τον εργοστασιάρχη και τους υπαλλήλους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κερατσίνι: Ποινές-χάδι για τον θάνατο της 8χρονης Όλγας – Οργή από τους συγγενείς

Στην αντεπίθεση περνά η οικογένεια της μικρής Ολγας, που έχασε τη ζωή της τον Νοέμβριο του 2021, όταν εγκλωβίστηκε από ηλεκτροκίνητη συρόμενη πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι. Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, πριν από δύο εβδομάδες, να καταδικάσει τη γιαγιά του παιδιού σε μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης από τον εργοστασιάρχη και τους υπαλλήλους του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας. Ετσι, ο δικηγόρος τους ετοιμάζεται να καταθέσει αίτημα, ώστε στο Εφετείο να αλλάξει το κατηγορητήριο που βαραίνει τον υπεύθυνο και τους υπαλλήλους του εργοστασίου.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη γιαγιά της Ολγας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και την καταδίκασε σε φυλάκιση 33 μηνών με αναστολή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Η ηλικιωμένη είχε μεταβεί με την εγγονή της στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή την έχασε από τα μάτια της, με αποτέλεσμα η οκτάχρονη να διανύσει μια απόσταση 220 έως 240 μέτρων μέχρι το εργοστάσιο.

Μικρότερες ποινές επιβλήθηκαν στους υπευθύνους του εργοστασίου. Ο φύλακας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «πάτησε το μπουτόν για να κλείσει η ηλεκτροκίνητη συρόμενη πόρτα, χωρίς να βεβαιωθεί ότι θα έκλεινε με ασφάλεια και ότι δεν υφίστατο κίνδυνος για τρίτα πρόσωπα κατά τη διαδικασία κλεισίματος», καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 μηνών. Ο εργοστασιάρχης, ο οποίος κατηγορήθηκε για ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη, καθώς «επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον συγκατηγορούμενό του και με πειθώ, προτροπές και παραινέσεις προκάλεσε σε εκείνον την απόφαση να τελέσει το αδίκημα της υπόθαλψης», καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή. Επίσης, ποινή φυλάκισης 22 μηνών με αναστολή για υπόθαλψη και ψευδή κατάθεση επιβλήθηκε σε άλλον εργαζόμενο.

Θανατηφόρος έκθεση

Ο δικηγόρος της οικογένειας της μικρής Ολγας, Γιάννης Μπαρκαγιάννης, δήλωσε στη Realnews ότι οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης, ένα αίτημα το οποίο θα κατατεθεί εκ νέου πριν από τη δίκη στο Εφετείο: «Από την αρχή είχα εκφράσει ένσταση ως προς το σκέλος της ποινικής δίωξης, καθώς θεωρώ ότι, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έπρεπε να είχαν παραπεμφθεί για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. Θα επαναφέρουμε την ένσταση για μεταβολή της κατηγορίας σε κακούργημα ως προς τον εργοστασιάρχη και τους υπαλλήλους. Η υπόθεση αυτή ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, τα οποία δεν πρέπει να αγνοούνται», δηλώνει ο Γ. Μπαρκαγιάννης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άσκηση ενδυνάμωσης στο σπίτι που κάθε γυναίκα άνω των 40 πρέπει να κάνει – Καθυστερεί τη γήρανση

24χρονος που «έτρωγε μέχρι θανάτου» έχασε 116 κιλά χωρίς ενέσεις – Η απλή άσκηση που όπως ισχυρίζεται άλλαξε τη ζωή του

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων – «Λουκέτο» από σήμερα στις λαϊκές αγορές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:02 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου – Ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (7/1) ο 16χρονος που επιτέθηκε...
07:52 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Η κίνηση επιστρέφει μετά τις γιορτές: Προβλήματα σε Κηφισίας και Κηφισό – Δείτε βίντεο

Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα από σήμερα και για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής μ...
06:59 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φαρμακονήσι: Εντοπισμός 20 μεταναστών

Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης για την ύπαρξη αλλοδαπών στο Φαρμ...
06:54 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

Επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία έχουν κηρύξει από σήμερα οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι