Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του 30χρονου Κώστα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

  • Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, τελείται η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.
  • Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών για το αιματηρό περιστατικό.
  • Στους τρεις κατηγορούμενους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι τρεις άνδρες έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήμερα (7/1) στις 12:00 το μεσημέρι, θα τελεστεί η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το tempo24, προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Πατρών λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

08:02 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

