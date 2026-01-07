Η Βενεζουέλα θα εξάγει πετρέλαιο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον

  • Η Βενεζουέλα θα εξάγει αργό πετρέλαιο αξίας έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, έπειτα από συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η Βενεζουέλα θα παραδώσει μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με τα έσοδα να ελέγχονται από τον Τραμπ για το συμφέρον των λαών της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ.
  • Η συμφωνία ενδέχεται να απαιτήσει την ανακατανομή φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα, ενώ η Chevron ελέγχει ήδη τις ροές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς τις ΗΠΑ.
Φωτογραφία: Reuters

Το Καράκας και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας αξίας έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια εμβληματική διαπραγμάτευση που θα εκτρέψει τις προμήθειες από την Κίνα, βοηθώντας παράλληλα τη Βενεζουέλα να αποφύγει μεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συμφωνία αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Τραμπ να ανοίξει τις πόρτες της στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ή να διακινδυνεύσει περισσότερη στρατιωτική επέμβαση. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες να δώσει στις αμερικανικές και ιδιωτικές εταιρείες «πλήρη πρόσβαση» στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν μπορεί να μεταφέρει λόγω του αποκλεισμού στις εξαγωγές που επέβαλε ο Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο αποκλεισμός ήταν μέρος της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας χαρακτήρισαν τη σύλληψη του Μαδούρο ως απαγωγή και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να κλέψουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» στις ΗΠΑ μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών «πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στην τιμή αγοράς του και αυτά τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το πετρέλαιο θα παραλαμβάνεται από τα πλοία και θα αποστέλλεται απευθείας στα λιμάνια των ΗΠΑ.

Η προμήθεια του παγιδευμένου αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ θα μπορούσε αρχικά να απαιτήσει ανακατανομή φορτίων που αρχικά προορίζονταν για την Κίνα, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters νωρίτερα την Τρίτη. Η ασιατική χώρα ήταν ο κορυφαίος αγοραστής της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα το 2020.

«Ο Τραμπ θέλει αυτό να συμβεί νωρίς, ώστε να μπορεί να πει ότι είναι μια μεγάλη νίκη», δήλωσε πηγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η PDVSA δεν έκαναν σχόλια.

Η CHEVRON ελέγχει τις ροές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς τις ΗΠΑ

Οι τιμές του αμερικανικού αργού μειώθηκαν περισσότερο από 1,5% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, με τη συμφωνία να αναμένεται να αυξήσει τον όγκο του πετρελαίου της Βενεζουέλας που εξάγεται στις ΗΠΑ.

Αυτή η ροή πετρελαίου ελέγχεται επί του παρόντος εξ ολοκλήρου από την Chevron (CVX.N), ο κύριος εταίρος της κοινοπραξίας της PDVSA, βάσει άδειας των ΗΠΑ.

Η Chevron, η οποία εξάγει μεταξύ 100.000 και 150.000 βαρελιών ημερησίως (bpd) πετρελαίου Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, είναι η μόνη εταιρεία που φορτώνει και μεταφέρει αργό πετρέλαιο χωρίς διακοπή από τη χώρα της Νότιας Αμερικής τις τελευταίες εβδομάδες υπό τον αποκλεισμό.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Βενεζουέλα θα είχε πρόσβαση στα έσοδα από την προμήθεια. Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι η PDVSA αποκλείεται από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της έχουν παγώσει και της έχει απαγορευτεί η εκτέλεση συναλλαγών σε δολάρια ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ συζήτησαν αυτή την εβδομάδα πιθανούς μηχανισμούς πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων δημοπρασιών που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους Αμερικανούς αγοραστές να υποβάλουν προσφορές για φορτία, και την έκδοση αμερικανικών αδειών σε επιχειρηματικούς εταίρους της PDVSA που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμβάσεις προμήθειας, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

08:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η Αρκτική στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης – Με απειλές «ωμής ισχύος» ο Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την Ευρώπη

Ένα νέο κεφάλαιο γεωπολιτικής έντασης άνοιξε τις τελευταίες ημέρες, αυτή τη φορά στον Αρκτικό ...
06:47 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών – Δεν αναμένεται να εκδηλωθεί τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο 68 χιλιόμετρα ανατολικά από την Μπα...
04:33 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ρωσικό υποβρύχιο συνοδεύει άδειο δεξαμενόπλοιο υπό απειλή κατάσχεσης από τις ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας

Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο π...
04:25 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα

Συνεχίζεται η ένταση στον νότιο Λίβανο, καθώς αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ χθες Τρίτη στοίχι...
