Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, έπειτα από την ανατροπή και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
  • Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, «οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας».
  • Ο Τραμπ πρόσθεσε πως «το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα… για να διασφαλιστεί πως θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών».
Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ
Evana, an oil tanker, is docked at El Palito port in Puerto Cabello, Venezuela, Sunday, Dec. 21, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

Η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, έπειτα από την ανατροπή και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, «οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας, τα οποία μέχρι σήμερα τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί πως θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγή: REUTERS

