Κατερίνα Καινούργιου: Ρομαντική βόλτα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο χιονισμένο Λονδίνο – Δείτε φωτογραφίες

Μια ρομαντική απόδραση στο Λονδίνο αποφάσισαν να κάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, υποδεχόμενοι το νέο έτος στη χιονισμένη πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας.

Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια και ο αγαπημένος της αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά ταξιδεύοντας στο Λονδίνο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ξεκίνησε να χιονίζει, κάνοντας το σκηνικό άκρως ρομαντικό. Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την Τρίτη (06.01.2025) νέο υλικό από την παραμυθένια βόλτα που έκανε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)



Το λευκό τοπίο προσέδωσε μια μαγική ατμόσφαιρα στο ταξίδι τους. Η Κατερίνα Καινούργιου, μοιράστηκε με τους ακολούθους της τα κινηματογραφικά στιγμιότυπα από τις βόλτες στους χιονισμένους δρόμους της πόλης. «Μέρες και νύχτες στο μαγευτικό Λονδίνο… Χρόνια πολλά!! Καλή φώτιση σε όλους», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.

Μάλιστα, η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε και story με λεζάντα «A snow-blanketed London», στο οποίο φαίνονται οι νιφάδες του χιονιού που πέφτουν παντού, ενώ μερικές ημέρες νωρίτερα είχε ανεβάσει κι άλλες φωτογραφίες από την απόδρασή τους μαζί με τις ευχές της για την καινούργια χρονιά.