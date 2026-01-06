Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας και ο στρατός των ΗΠΑ είναι «πάντα μια επιλογή»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η ομάδα του συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας και η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού για την προώθηση του στόχου είναι «πάντα μια επιλογή», ​​όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει γνωστό ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής.

Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση που εξέδωσε απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters.

πηγή: ΕΡΤ, Reuters

21:53 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

