FIR Αθηνών: «Το σύστημα αυτό θα έπρεπε η χώρα μας να το έχει εγκαταστήσει από το 2020», είπε στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος των ελεγκτών

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια του καθολικού “black out” στα αεροδρόμια της χώρας. Το συμβάν χαρακτηρίζεται πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά, ενώ απομακρύνεται το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης.

Το blackout στις πτήσεις παραμένει μυστήριο. Κανείς, μέχρι στιγμής, δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν επρόκειτο για βλάβη, πώς συνέβη, σε ποια όργανα ή αν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάνει λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς η ταυτόχρονη εμφάνιση και αποκατάσταση των βλαβών σε διαφορετικά τεχνικά πεδία και διακριτά συστήματα, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, χαρακτηρίζει το περιστατικό ως εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έλεγχοι από εξειδικευμένους ηλεκτρονικούς σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς της χώρας, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να εξηγεί τη βλάβη. Ούτε το ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος κατέγραψε ενεργές εκπομπές που να συνδέονται με το πρόβλημα.

«Το υλικό που υπάρχει είναι παλαιό, ενώ το αρχικό σύστημα είχε εγκατασταθεί το 1991», δήλωσε από την μεριά του ο αεροναυπηγός, Φαίδων Καραιωσιφίδης

Ο Γιώργος Παλαιολόγος, αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, βρισκόταν σε βάρδια τη στιγμή που το σύστημα FIR κατέρρευσε, προκαλώντας blackout στις πτήσεις. Όπως εξήγησε, «Αυτά που έχουν χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία, έχεις δύο τρόπους να επικοινωνήσεις με τον πιλότο. Το σύστημα αυτό θα έπρεπε η χώρα μας να το έχει εγκαταστήσει από το 2020. Το έχουν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες και είμαστε η μόνη χώρα που δεν το έχουμε και για αυτό τον λόγο έχουμε παραπεμφθεί και στο δικαστήριο», δήλωσε.

Αν και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, προκάλεσε όχι μόνο δυσαρέσκεια στους ταξιδιώτες, αλλά και ανησυχία σε όσους πρόκειται να αναχωρήσουν αεροπορικώς από τη χώρα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν επί ώρες στα αεροδρόμια ή έχασαν τις αποσκευές τους, έχουν ήδη ξεκινήσει να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης στις αεροπορικές εταιρείες και αναμένουν απαντήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδης Κορέας, ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο να εξακριβωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και αν έγιναν παρεμβολές στις συχνότητες του FIR Αθηνών, ώστε να εντοπιστεί από πού προήλθαν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης στα ηλεκτρονικά συστήματα.