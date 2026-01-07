FIR Αθηνών: «Το σύστημα αυτό θα έπρεπε η χώρα μας να το έχει εγκαταστήσει από το 2020», είπε στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος των ελεγκτών

Σύνοψη από το

  • Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια του καθολικού “black out” στα αεροδρόμια της χώρας, ένα συμβάν που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά.
  • Ο αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Γιώργος Παλαιολόγος, αποκάλυψε ότι «το σύστημα αυτό θα έπρεπε η χώρα μας να το έχει εγκαταστήσει από το 2020», τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν το διαθέτει.
  • Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο να εξακριβωθεί αν τελέστηκε το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

FIR Αθηνών: «Το σύστημα αυτό θα έπρεπε η χώρα μας να το έχει εγκαταστήσει από το 2020», είπε στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος των ελεγκτών

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια του καθολικού “black out” στα αεροδρόμια της χώρας. Το συμβάν χαρακτηρίζεται πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά, ενώ απομακρύνεται το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης.

Το blackout στις πτήσεις παραμένει μυστήριο. Κανείς, μέχρι στιγμής, δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν επρόκειτο για βλάβη, πώς συνέβη, σε ποια όργανα ή αν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάνει λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς η ταυτόχρονη εμφάνιση και αποκατάσταση των βλαβών σε διαφορετικά τεχνικά πεδία και διακριτά συστήματα, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, χαρακτηρίζει το περιστατικό ως εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έλεγχοι από εξειδικευμένους ηλεκτρονικούς σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς της χώρας, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να εξηγεί τη βλάβη. Ούτε το ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος κατέγραψε ενεργές εκπομπές που να συνδέονται με το πρόβλημα.

«Το υλικό που υπάρχει είναι παλαιό, ενώ το αρχικό σύστημα είχε εγκατασταθεί το 1991», δήλωσε από την μεριά του ο αεροναυπηγός, Φαίδων Καραιωσιφίδης

Ο Γιώργος Παλαιολόγος, αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, βρισκόταν σε βάρδια τη στιγμή που το σύστημα FIR κατέρρευσε, προκαλώντας blackout στις πτήσεις. Όπως εξήγησε, «Αυτά που έχουν χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία, έχεις δύο τρόπους να επικοινωνήσεις με τον πιλότο. Το σύστημα αυτό θα έπρεπε η χώρα μας να το έχει εγκαταστήσει από το 2020. Το έχουν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες και είμαστε η μόνη χώρα που δεν το έχουμε και για αυτό τον λόγο έχουμε παραπεμφθεί και στο δικαστήριο», δήλωσε.

Αν και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, προκάλεσε όχι μόνο δυσαρέσκεια στους ταξιδιώτες, αλλά και ανησυχία σε όσους πρόκειται να αναχωρήσουν αεροπορικώς από τη χώρα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν επί ώρες στα αεροδρόμια ή έχασαν τις αποσκευές τους, έχουν ήδη ξεκινήσει να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης στις αεροπορικές εταιρείες και αναμένουν απαντήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδης Κορέας, ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο να εξακριβωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και αν έγιναν παρεμβολές στις συχνότητες του FIR Αθηνών, ώστε να εντοπιστεί από πού προήλθαν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:26 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κώστας Γιαννόπουλος για Γιώργο Παπαδάκη: «Υπερασπιζόταν το δίκαιο με τέτοια ένταση και δε σκεφτόταν τι θα επιφέρει το αποτέλεσμα των λόγων του»

Ένας από τους στενότερους φίλους και συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελο...
22:08 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 9 εκατ. ευρώ

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (6/1) η κλήρωση με αριθμό 3011 του ΤΖΟΚΕΡ, που μοιράζει 9 εκατ. ευρώ...
21:13 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Σε αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (06/01) οι αγρότες, μαζί με μέλη του Ερ...
21:09 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: «Μου το σκότωσαν το παιδί μου, όταν το είδα δεν το γνώρισα» – Ξεσπά η μητέρα του 30χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό

«Έχασα το παιδί μου, μου το σκοτώσανε». Με αυτά τα λόγια ξεσπά η μητέρα του 30χρονου Κώστα, ο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι