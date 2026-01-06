Στράτος Τζώρτζογλου: «Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούν για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε στο «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι ο κόσμος να παρακολουθεί την δουλειά ενός καλλιτέχνη, για την ερμηνεία του και όχι για την εξωτερική του εμφάνιση, δίνοντας ένα προσωπικό του παράδειγμα.

Σε ερώτηση για το αν τον βοήθησε στις σχέσεις του με τις γυναίκες η εξωτερική του εμφάνιση, ο Στράτος Τζώρτζογλου απάντησε πως: «Αν σε ενδιαφέρει μόνο η σωματική απόλαυση, ναι, βοηθάει. Γιατί σε βλέπουν σαν πακέτο, ότι: ”Α, ο Τζώρτζογλου είναι γοητευτικός, θα ήθελα γρήγορα να πάω μαζί του”. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και είχα πολλές προτάσεις, αλλά δεν πήγαινα! Δεν σημαίνει ότι πήγαινα».

«Γιατί και εγώ παντρεύτηκα στα 21 με μία γυναίκα την οποία αγαπούσα και ήμουν πολύ ερωτευμένος και δεν απίστησα ποτέ. Αλλά και μετά που χώρισα, πάντα έκανα σχέσεις στη ζωή μου. Δύο, τρία χρόνια, μέχρι να έρθει η Σοφία, με την οποία ήταν η δεύτερη φορά που παντρεύτηκα και είμαστε τώρα οχτώ χρόνια μαζί. Δεν ήμουν του one night stand. Και πάντα επέλεγα πού θα δώσω την ενέργειά μου και τι ενέργεια θα πάρω», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο ηθοποιός είπε: «Οι γυναίκες δεν χαλιόντουσαν που ήμουν παντρεμένος, το έδειχναν. Όπως και πιθανόν και άνδρες. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που σου κάνει σεξουαλική προσφορά. Μπορεί να κολακέψει λίγο ένα κομμάτι του ”εγώ” σου, όχι της ψυχής σου».

«Το να είσαι διάσημος ηθοποιός, ναι, σου φέρνει πολλούς θαυμαστές. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούν για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια. Που μου έχει συμβεί και αυτό! Γιατί στο ”Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι” πήρα πολύ καλές κριτικές ως ερμηνεία, αλλά πολύς κόσμος ερχόταν για να με δει γυμνό», εξήγησε σε άλλο σημείο ο Στράτος Τζώρτζογλου.