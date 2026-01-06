Ελένη Χατζίδου: «Όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι τρώω τα πάντα, με έχουν ρίξει αρκετά…»

Η Ελένη Χατζίδου διατηρεί ένα ιδιαίτερα ενεργό προφίλ στο Instagram, μέσα από το οποίο επικοινωνεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μετά το τέλος της εκπομπής της την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο μίλησε για την πρόθεσή της φέτος να ξεκινήσει διατροφή και γυμναστική.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου ανέφερε στην ανάρτησή της: «Σε άλλα νέα έφαγα πάρα πολύ στις γιορτές, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, δεν το μετανιώνω. Νομίζω ότι δεν μου λείπει κάτι, ότι έφαγα τόσο πολύ που δεν χρειάζομαι να φάω κάτι. Ίσα ίσα νομίζω ότι τώρα θέλω να την βγάλω με φρούτα. Θα ξεκινήσω διατροφή και γυμναστική. Θα σε πάρω θαρρώ σε αυτό το ταξίδι μαζί μου, να σου πω τι και πώς, γιατί έχω πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες».

Επιπλέον, η παρουσιάστρια έγραψε: «Έβαλα στόχο, γιατί η αλήθεια είναι πως από το 2023 που είχα το “θέμα” με τον ώμο μου και σταμάτησα να κάνω τη γυμναστική που έκανα τρεις φορές την εβδομάδα, έχω πέσει γενικώς.

Μετά έγινε και αυτό με τον αυχένα, οπότε χειροτέρεψαν τα πράγματα… Όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι τρώω τα πάντα και έχει ανοίξει τόσο πολύ η όρεξή μου, με έχουν ρίξει αρκετά… Ξέρω θα πεις δεν έχω ανάγκη, αλλά η αλήθεια είναι πως έχω…

Βλέπω τη διαφορά στο σώμα μου (ναι είμαι από τους τυχερούς που δεν μου φαίνεται τόσο), αλλά έχω μεγάλη διαφορά ειδικά στους πόνους που έχω επειδή δεν γυμνάζομαι, συν ότι έχει αλλάξει η κατανομή μυών-λίπους, ακόμη και η υφή του δέρματός μου… Οπότε στόχος μου είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου! Και θα τον πετύχω αυτόν τον στόχο!».