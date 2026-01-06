Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Φιλιππίδης – Το αφιερωματικό βίντεο της Finos Film

  • Ο Ανδρέας Φιλιππίδης, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 6 Ιανουαρίου του 1919, υπηρέτησε τον χώρο της υποκριτικής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.
  • Η Finos Film, τιμώντας τη μνήμη του καλλιτέχνη, δημιούργησε και δημοσίευσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα αφιερωματικό βίντεο.
  • Το αφιερωματικό βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από ταινίες του Ανδρέα Φιλιππίδη. Η Finos Film τον χαρακτηρίζει ως «ρολίστα με το βλέμμα του πρωταγωνιστή».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ανδρέας Φιλιππίδης

Ο Ανδρέας Φιλιππίδης γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 6 Ιανουαρίου του 1919, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιανουαρίου του 1989, σε ηλικία 70 ετών. Ο ηθοποιός υπηρέτησε τον χώρο της υποκριτικής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, έχοντας μία σημαντική παρουσία σε θέατρο, σινεμά και τηλεόραση.

Η Finos Film θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του καλλιτέχνη, δημιούργησε ένα αφιερωματικό βίντεο το οποίο δημοσίευσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό, βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες συμμετείχε ο Ανδρέας Φιλιππίδης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Με επιβλητική παρουσία, ήθος και ρεπερτόριο που κάλυπτε από δραματικούς ρόλους μέχρι αξέχαστες κωμωδίες, ο Ανδρέας Φιλιππίδης ήταν από τους ρολίστες με το βλέμμα του πρωταγωνιστή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919 και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές του στην Φίνος Φιλμ».

16:19 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

