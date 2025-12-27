Ελένη Χατζίδου: «Η μικρή είχε απορία για το τεχνητό πόδι του Ετεοκλή – Αποφάσισε να της πει ότι έπεσε ένας κομήτης πάνω του»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» παραχώρησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το αγαπημένο ζευγάρι, που παρουσιάζει την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του STAR, ανάμεσα σε άλλα μίλησε για την προσωπική του ζωή και την κόρη που έχει αποκτήσει, την 6 ετών Μελίτα.

Οι δύο παρουσιαστές εξήγησαν το πώς μίλησαν στο παιδί τους για το τεχνητό πόδι του Ετεοκλή Παύλου, ενώ απάντησαν και στο σε ποιον έχει μεγαλύτερη αδυναμία η Μελίτα.

Η κόρη σας, η Μελίτα, είναι πια 6 χρόνων. Ποια απορία της σας έχει ξαφνιάσει περισσότερο;

Ελένη: Η μικρή είχε απορία για το τεχνητό πόδι του Ετεοκλή. Πριν από δύο χρόνια έκαναν μια κουβέντα. Ήταν η πρώτη φορά που τον ρώτησε λεπτομέρειες και πότε θα βάλει πίσω το κανονικό του πόδι. Τον είχε ρωτήσει πώς συνέβη και ο Ετεοκλής αποφάσισε να της πει ότι έπεσε ένας κομήτης πάνω στο πόδι του.

Ετεοκλής: Η αλήθεια παραμένει η ίδια, αλλά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού αλλάζει η οπτική (σ.σ. το 2013 δέχτηκε επίθεση με όπλο κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού σε μαγαζί στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του). Τότε συνδύασα το χτύπημα που είχα στο πόδι με τον κομήτη. Αλλά κάποια στιγμή καλείσαι να αντιμετωπίσεις την αλήθεια. Τα παιδιά είναι πανέξυπνα και μπορούν να σε αιφνιδιάσουν. Έτσι, έφτιαξα μια ιστορία που είχε μια δόση αλήθειας και λίγο μυθοπλασία, για να είναι λίγο πιο εύκολο και κατανοητό για το παιδί.

Μεγαλώνοντας είδα την ανάγκη της να θέλει να μείνει μόνο στην αλήθεια. Είχε απορίες που ήθελαν ξεκάθαρες απαντήσεις. Απλά είναι μια αλήθεια που τώρα θα μπορούσε να την ακούσει, όχι όταν ήταν 2-3 χρόνων. Πριν από περίπου δύο μήνες που το ξανασυζητήσαμε, της είπα ότι κάποιοι κακοί άνθρωποι είχαν όπλα και πυροβόλησαν τον μπαμπά στο πόδι. Με ρώτησε αν μου ζήτησαν «συγγνώμη». Επειδή δεν θέλω το παιδί να γεμίσει με κάτι τόσο αρνητικό, της είπα ότι μου ζήτησαν, αν και δεν ισχύει, για να μπορέσει να το επεξεργαστεί καλύτερα.

Σε ποιον έχει μεγαλύτερη αδυναμία η Μελίτα;

Ελένη: Περνάει πιο πολύ χρόνο μαζί μου.

Ετεοκλής: Η σταθερά που έχει κερδίσει η Ελένη με το παιδί δεν αλλάζει. Παράδειγμα, για να πάει για ύπνο δεν θα ρωτήσει πού είναι ο μπαμπάς. Αλλά δεν θα πάει να κοιμηθεί αν δεν ρωτήσει πού είναι η μαμά. Στο παιχνίδι της ίσως να μην αναζητήσει την Ελένη.

Ελένη: Με τον Ετεοκλή παίζει περισσότερο. Όταν είμαστε οι τρεις μας, εγώ θα ασχοληθώ πολλή ώρα με το συμμάζεμα του σπιτιού.