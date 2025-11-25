Στράτος Τζώρτζογλου: «Της έλεγα “κόψε με”, ούτε μια σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω»

Enikos Newsroom

lifestyle

Στράτος Τζώρτζογλου: «Της έλεγα “κόψε με”, ούτε μια σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω»

Με αφορμή την πρόσφατη αναφορά της Χρύσας Ρώπα στη δική της μάχη με την κατάθλιψη, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο The Real View για τη δική του προσωπική περιπέτεια και για το πώς κατάφερε να ξεφύγει από το σκοτάδι.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής του ξεκίνησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Όπως είπε, η απώλεια αυτή τον συγκλόνισε βαθιά, καθώς η μητέρα του ήταν ο άνθρωπος στον οποίο είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή.

«Πέρασα κόλαση δύο χρόνια, μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίοδο της πανδημίας, όταν, όπως είπε, προσπάθησε να ξεφύγει από τη θλίψη συμμετέχοντας στη «Φάρμα». Ωστόσο, η ψυχολογική του κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί. «Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη “Φάρμα” για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό. Δεν πήγαινα ούτε εκκλησία. Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα: “είσαι δειλός; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου;” Μετά πήγα σε έναν πνευματικό που με βοήθησε και του τα εξομολογήθηκα όλα», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη δουλειά του, όταν ακόμη και η υποκριτική του είχε γίνει βάρος. «Της έλεγα “κόψε με”, ούτε μία σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω. Πήγαινα, με έβλεπαν και έλεγαν “ο Τζώρτζογλου είναι αυτός;”», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αποκαλύπτοντας ότι ζητούσε από τη Μαρία Γεωργιάδου να τον απομακρύνει από τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστούσε, καθώς δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει ψυχολογικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
11:33 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου για υποθέσεις revenge porn: «Να υπάρχει δικαίωση και ανάλογη τιμωρία – Αξιοθαύμαστο αυτό που έκανε η Ιωάννα Τούνη»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star», με αφορμή τα εγκαίνια...
10:11 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής

Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τ...
06:23 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Γιώργος Πολυχρονίου: «Δεν ήμουν πιστός γιατί βαριόμουν – Όταν μεγαλώνεις, θέλεις και την επιβεβαίωση»

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Πολυχρονίου μίλησε στο EQ και την Έλενα Παπαβασιλείου...
04:40 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Νικολαΐδη: Φωτογραφίες από τη νέα καθημερινότητά της στο Λονδίνο – Τα posts της, γεμάτα από cozy στιγμές και λαμπερές χριστουγεννιάτικες γωνιές

Η Μελίνα Νικολαΐδη φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, απολαμβάνο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα