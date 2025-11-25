Στράτος Τζώρτζογλου: «Της έλεγα “κόψε με”, ούτε μια σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω»

Με αφορμή την πρόσφατη αναφορά της Χρύσας Ρώπα στη δική της μάχη με την κατάθλιψη, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο The Real View για τη δική του προσωπική περιπέτεια και για το πώς κατάφερε να ξεφύγει από το σκοτάδι.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής του ξεκίνησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Όπως είπε, η απώλεια αυτή τον συγκλόνισε βαθιά, καθώς η μητέρα του ήταν ο άνθρωπος στον οποίο είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή.

«Πέρασα κόλαση δύο χρόνια, μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίοδο της πανδημίας, όταν, όπως είπε, προσπάθησε να ξεφύγει από τη θλίψη συμμετέχοντας στη «Φάρμα». Ωστόσο, η ψυχολογική του κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί. «Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη “Φάρμα” για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό. Δεν πήγαινα ούτε εκκλησία. Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα: “είσαι δειλός; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου;” Μετά πήγα σε έναν πνευματικό που με βοήθησε και του τα εξομολογήθηκα όλα», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη δουλειά του, όταν ακόμη και η υποκριτική του είχε γίνει βάρος. «Της έλεγα “κόψε με”, ούτε μία σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω. Πήγαινα, με έβλεπαν και έλεγαν “ο Τζώρτζογλου είναι αυτός;”», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αποκαλύπτοντας ότι ζητούσε από τη Μαρία Γεωργιάδου να τον απομακρύνει από τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστούσε, καθώς δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει ψυχολογικά.