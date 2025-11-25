Θεσσαλονίκη: Βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου

Θεσσαλονίκη: Βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου

Επίθεση δέχθηκε 30χρονος βοηθός διαιτητή την Κυριακή, μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου στη Σουρωτή, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την ώρα που κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, τον πλησίασαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και ο ένας τον γρονθοκόπησε.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά από έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, ο ένας από τους δύο δράστες έχει ταυτοποιηθεί.

