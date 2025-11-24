Δημήτρης Σκουλός: «Κάποιοι όταν έχουν δουλειά σε ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ γλείφουν και όταν φεύγουν φτύνουν»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Σκουλός
Φωτογραφία: Instagram/skoulos

Ο Δημήτρης Σκουλός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε την Δευτέρα (24/11). Ο επιτυχημένος φωτογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις τηλεοπτικές κουβέντες που έκανε, αλλά δεν ευδοκίμησαν. Επιπλέον, μίλησε για τα τοξικά περιβάλλοντα, και τον τρόπο που τα διαχειρίζεται εκείνος, ενώ περιέγραψε και το πώς λειτουργούν άλλοι.

Μιλώντας για την επαγγελματική τηλεοπτική του πορεία, ο Δημήτρης Σκουλός εξήγησε ότι: «Έγιναν κάποιες κουβέντες, δεν ευδοκίμησαν. Εντωμεταξύ εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν είχα και πολύ χρόνο για να ασχοληθώ με ένα πρότζεκτ που θα μου τραβούσε όλη την ενέργεια, γιατί θα έμενα πίσω από την άλλη μου δουλειά, που είναι η κύριά μου.

Δεν έχω καμία έγνοια αύριο το πρωί να μην με ξεχάσει ο κόσμος. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Πόσο κόσμο γνωρίζουμε που θα πει το “κίτρινό” του επίτηδες για να παιχτεί την άλλη μέρα στα κανάλια; Που προσπαθούν να είναι καλεσμένοι παντού για να φαίνονται, να υπάρχουν; Δεν είμαι αυτός!».

Σε άλλο σημείο, ο επιτυχημένος φωτογράφος εξομολογήθηκε πως: «Τα τοξικά περιβάλλοντα υπάρχουν παντού, το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι που για να μην ρίξουν το γάλα, μπορεί να το δέχονται. Εγώ βάζω τα όριά μου και δεν μου κόστισε. Το προτιμώ αυτό, παρά να είμαι όπου φτύνω γλείφω, και όπου γλείφω φτύνω.

Αυτά δεν τα κάνω εγώ, τα αφήνω για άλλους. Όταν έχουν δουλειά σε κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ γλείφουν, και όταν φεύγουν από το πρότζεκτ φτύνουν, το κατηγορούν! Μέχρι να τους πάρουν ξανά σε αυτό το πρότζεκτ, για να το γλείψουν ξανά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:43 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη – Δεν άντεξα τον θηλασμό»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, την οποία φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALP...
22:27 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα. ...
21:47 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την από την παράσταση και έβριζαν – Εγώ είχα χ@@@ πάνω μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
20:52 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Παντελής Τουτουντζής: «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μην στεναχωριέμαι με όσα μου γράφουν»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε ο Παντελής Τουτουντζής. Ο επιτυ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα