Δημήτρης Σκουλός: «Κάποιοι όταν έχουν δουλειά σε ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ γλείφουν και όταν φεύγουν φτύνουν»

Ο Δημήτρης Σκουλός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε την Δευτέρα (24/11). Ο επιτυχημένος φωτογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις τηλεοπτικές κουβέντες που έκανε, αλλά δεν ευδοκίμησαν. Επιπλέον, μίλησε για τα τοξικά περιβάλλοντα, και τον τρόπο που τα διαχειρίζεται εκείνος, ενώ περιέγραψε και το πώς λειτουργούν άλλοι.

Μιλώντας για την επαγγελματική τηλεοπτική του πορεία, ο Δημήτρης Σκουλός εξήγησε ότι: «Έγιναν κάποιες κουβέντες, δεν ευδοκίμησαν. Εντωμεταξύ εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν είχα και πολύ χρόνο για να ασχοληθώ με ένα πρότζεκτ που θα μου τραβούσε όλη την ενέργεια, γιατί θα έμενα πίσω από την άλλη μου δουλειά, που είναι η κύριά μου.

Δεν έχω καμία έγνοια αύριο το πρωί να μην με ξεχάσει ο κόσμος. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Πόσο κόσμο γνωρίζουμε που θα πει το “κίτρινό” του επίτηδες για να παιχτεί την άλλη μέρα στα κανάλια; Που προσπαθούν να είναι καλεσμένοι παντού για να φαίνονται, να υπάρχουν; Δεν είμαι αυτός!».

Σε άλλο σημείο, ο επιτυχημένος φωτογράφος εξομολογήθηκε πως: «Τα τοξικά περιβάλλοντα υπάρχουν παντού, το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι που για να μην ρίξουν το γάλα, μπορεί να το δέχονται. Εγώ βάζω τα όριά μου και δεν μου κόστισε. Το προτιμώ αυτό, παρά να είμαι όπου φτύνω γλείφω, και όπου γλείφω φτύνω.

Αυτά δεν τα κάνω εγώ, τα αφήνω για άλλους. Όταν έχουν δουλειά σε κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ γλείφουν, και όταν φεύγουν από το πρότζεκτ φτύνουν, το κατηγορούν! Μέχρι να τους πάρουν ξανά σε αυτό το πρότζεκτ, για να το γλείψουν ξανά».