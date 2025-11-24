Δήμητρα Αλεξανδράκη: Συγκινήθηκε για την Ιωάννα Τούνη – «Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δήμητρα Αλεξανδράκη
Φωτογραφία: Instagram/dimitraalexandraki1

Την Δήμητρα Αλεξανδράκη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer, μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στην πολύ καλή της φίλη και συνάδελφό της, Ιωάννα Τούνη. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της μιλώντας για τον τόσο κοντινό της άνθρωπο, τονίζοντας πως ο κάθε ένας «τραβάει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα».

Σχετικά με την Ιωάννα Τούνη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε πως: «Η Ιωάννα, το έχω πει ξανά, είναι για μένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, από τους ανθρώπους που υπάρχουν, μένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ζωή μου. Ένας αληθινός βασικά άνθρωπος. Ενώ δεν είμαστε από μικρή ηλικία, παιδική ηλικία, μαζί, χαίρομαι που τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια η φιλία μας όσο πηγαίνει και δυναμώνει και χαίρομαι που έχω πραγματικά έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μου!».

«Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα. Οπότε είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα, γιατί τη ζωή την έχουμε μια φορά και άλλη δεν θα την έχουμε», πρόσθεσε η επιχειρηματίας και influencer.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Σκουλός: «Κάποιοι όταν έχουν δουλειά σε ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ γλείφουν και όταν φεύγουν φτύνουν»

Ο Δημήτρης Σκουλός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε ...
22:43 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη – Δεν άντεξα τον θηλασμό»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, την οποία φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALP...
22:27 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα. ...
21:47 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την από την παράσταση και έβριζαν – Εγώ είχα χ@@@ πάνω μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα