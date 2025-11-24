Δήμητρα Αλεξανδράκη: Συγκινήθηκε για την Ιωάννα Τούνη – «Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό»

Την Δήμητρα Αλεξανδράκη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer, μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στην πολύ καλή της φίλη και συνάδελφό της, Ιωάννα Τούνη. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της μιλώντας για τον τόσο κοντινό της άνθρωπο, τονίζοντας πως ο κάθε ένας «τραβάει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα».

Σχετικά με την Ιωάννα Τούνη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε πως: «Η Ιωάννα, το έχω πει ξανά, είναι για μένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, από τους ανθρώπους που υπάρχουν, μένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ζωή μου. Ένας αληθινός βασικά άνθρωπος. Ενώ δεν είμαστε από μικρή ηλικία, παιδική ηλικία, μαζί, χαίρομαι που τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια η φιλία μας όσο πηγαίνει και δυναμώνει και χαίρομαι που έχω πραγματικά έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μου!».

«Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα. Οπότε είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα, γιατί τη ζωή την έχουμε μια φορά και άλλη δεν θα την έχουμε», πρόσθεσε η επιχειρηματίας και influencer.