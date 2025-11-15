Δήμητρα Αλεξανδράκη: Θα κάτσω να ικανοποιήσω τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου

Enikos Newsroom

lifestyle

Δήμητρα Αλεξανδράκη
Φωτογραφία: Instagram/dimitraalexandraki1

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τις σχέσεις και τα ανεκπλήρωτα όνειρα που αναγκάστηκε να αφήσει πίσω, στην προσπάθεια της να ικανοποιήσει τα θέλω κάποιων άλλων, αλλά και για την απόφαση της να επικεντρωθεί πλέον στους στόχους και στον εαυτό της.

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Το τελευταίο διάστημα βιώνω επίπεδα στρες που δεν έχω ξαναζήσει»

«Έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου -τις περισσότερες φορές- όλοι να θέλουν να με τραβήξουν από το όνειρό μου, από αυτό που θέλω να κάνω. Και πάντα σαν ηλίθια, επειδή είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος, αφήνω το δικό μου θέλω και κοιτάζω το θέλω του άλλου. Κοιτάζω να ικανοποιήσω το δικό του θέλω», περιγράφει.

Κάποια στιγμή όμως, όπως λέει, ήρθε η στιγμή που αποφάσισε πως πρέπει να αλλάξει: «Έχω φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που είπα: “Τέλος! Θα κάτσω να ικανοποιήσω τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου”. Με νύχια και με δόντια έχω καταφέρει όσα κατάφερα. Δεν μετανιώνω για πράγματα που ήταν επιλογή μου και έχω κάνει αλλά σκέφτομαι ότι αν ήμουν πιο συγκεντρωμένη σε εμένα και στους στόχους μου και στα δικά μου θέλω, πάει το μυαλό μου πολλές φορές και σκέφτομαι: “Ίσως, τι άλλο θα μπορούσες να είχες κάνει;” Νιώθω ότι λίγο μου κόβει. Γενικά είμαι μπετό αλλά νιώθω ότι κάπως μου κόβει».

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκάλυψε γιατί χώρισε από τον πρώην σύντροφό της – «Η αγάπη παραμένει…»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΟΔΔΗΧ: Τέλος στις εκδόσεις ομολόγων για το 2025 – Ακυρώνεται η δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου

Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ: Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες μάνατζερ για την ελληνική οικονομία – Τα 3 πιο σημαντικά εμπόδια στην επι...

Το Nano Banana έφτασε στο Google Photos – Δείτε τι περιλαμβάνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:22 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: «Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Δημήτρης Πιατάς, η οποία προβλήθηκε ...
21:46 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο» – Η αποκάλυψη της influencer

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11), αποκάλυψε με μία ανάρτησή της στον...
21:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Τσιμιτσέλης για τον χωρισμό από την Βάσω Λασκαράκη: «Εξελίχθηκε καλά στην πορεία»

Στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ήταν καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσ...
20:42 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μάριος Αθανασίου: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του – «Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις»

Ο Μάριος Αθανασίου κάθισε στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα