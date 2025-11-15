Δήμητρα Αλεξανδράκη: Θα κάτσω να ικανοποιήσω τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τις σχέσεις και τα ανεκπλήρωτα όνειρα που αναγκάστηκε να αφήσει πίσω, στην προσπάθεια της να ικανοποιήσει τα θέλω κάποιων άλλων, αλλά και για την απόφαση της να επικεντρωθεί πλέον στους στόχους και στον εαυτό της.

«Έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου -τις περισσότερες φορές- όλοι να θέλουν να με τραβήξουν από το όνειρό μου, από αυτό που θέλω να κάνω. Και πάντα σαν ηλίθια, επειδή είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος, αφήνω το δικό μου θέλω και κοιτάζω το θέλω του άλλου. Κοιτάζω να ικανοποιήσω το δικό του θέλω», περιγράφει.

Κάποια στιγμή όμως, όπως λέει, ήρθε η στιγμή που αποφάσισε πως πρέπει να αλλάξει: «Έχω φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που είπα: “Τέλος! Θα κάτσω να ικανοποιήσω τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου”. Με νύχια και με δόντια έχω καταφέρει όσα κατάφερα. Δεν μετανιώνω για πράγματα που ήταν επιλογή μου και έχω κάνει αλλά σκέφτομαι ότι αν ήμουν πιο συγκεντρωμένη σε εμένα και στους στόχους μου και στα δικά μου θέλω, πάει το μυαλό μου πολλές φορές και σκέφτομαι: “Ίσως, τι άλλο θα μπορούσες να είχες κάνει;” Νιώθω ότι λίγο μου κόβει. Γενικά είμαι μπετό αλλά νιώθω ότι κάπως μου κόβει».