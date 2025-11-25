Χάρης Δούκας: «Η καθυστέρηση στην ανάπλαση της Βασ. Όλγας οφείλεται σε πολιτικούς λόγους – Δε θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Τις καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας, το σχέδιο για τη νέα δημοτική συγκοινωνία, τις δράσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και τον στόχο μείωσης της θερμοκρασίας στο κέντρο της Αθήνας παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις δυσκολίες της πρώτης διετίας στη διοίκηση του Δήμου, υπογραμμίζοντας τις ελλείψεις σε κρίσιμους οργανισμούς, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε έργα, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση των υποδομών και του πρασίνου στην πόλη.

Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι η ανάληψη της δημοτικής αρχής ήταν μια συνολική πρόκληση, καθώς προερχόταν από τον ακαδημαϊκό χώρο και όχι από την αυτοδιοίκηση. «Όλα ήταν μια τεράστια πρόκληση, δεν ήμουν αυτοδιοικητικό στέλεχος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο ήμουν και έτσι δεν μου δόθηκε κάποιο handbook. Ξεκίνησα από το μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή», είπε, σημειώνοντας ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με «μια αρχική συνθήκη αρκετά επιθετική».

Αναφερόμενος στις δομές που παρέλαβε, εξήγησε πως περίμενε να βρει τις ίδιες βασικές υποδομές που είχε και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Ωστόσο, όπως είπε, «καταλήξαμε να έχουμε έναν αναπτυξιακό φορέα που είναι ανάπλαση καθόλου, με την παρουσία της Αθήνας». Για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, τόνισε πως «τον κρατάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Για το έργο στη Βασιλίσσης Όλγας, ο δήμαρχος της Αθήνας μίλησε ανοιχτά για την υπερβολική καθυστέρηση που έχει σημειωθεί. «Από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια που μισό χιλιόμετρο παραμένει κλειστό και νομίζω είναι και πολλά τα λεφτά. Νομίζω έχουν προσεγγίσει τα 6 εκατομμύρια», ανέφερε. Τόνισε ότι κάθε φορά λαμβάνει διαβεβαιώσεις πως η ολοκλήρωση του έργου θα έρθει «στο τέλος του μήνα», εξηγώντας πως «το 95% του έργου έχει ολοκληρωθεί» και ότι το υπόλοιπο αφορά «κάποιες επιπλέον δομές που περιμένουμε για το τραμ». Υπογράμμισε ότι κάθε νέα καθυστέρηση «εγείρει σοβαρά θέματα», καθώς το έργο εκτελείται επί σειρά ετών και έχει μεγάλο οικονομικό βάρος. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση της ανάπλασης θα μειώσει την κίνηση στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 20%, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό, τόνισε ότι η Αθήνα χρειάζεται περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς και ένα νέο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας. «Πρώτον, θέλουμε πολύ περισσότερες συγκοινωνίες», είπε, εξηγώντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για την απόκτηση νέων ηλεκτρικών και φυσικού αερίου λεωφορείων, ενώ έκανε λόγο και για την ανάγκη να αυξηθούν οι συρμοί του μετρό. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα είναι ότι «υπάρχουν συγκοινωνίες που σε πάνε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν υπάρχουν συγκοινωνίες που συνδέουν γειτονιές». Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος έχει εκπονήσει σχέδιο για έξι συν μία νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και αναμένεται η τελική έγκριση από τον ΟΑΣΑ και το αρμόδιο υπουργείο.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα είναι δωρεάν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, με χρηματοδότηση από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, ενώ στόχος είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του 2027. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Δούκας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του πρασίνου και της φύτευσης νέων δέντρων για τη μείωση της θερμοκρασίας στο κέντρο της Αθήνας. «Η αισθητή θερμοκρασία είναι ένας στόχος εμβληματικός των μεγαλύτερων πόλεων ανά τον πλανήτη… Η μείωση της αισθητής θερμοκρασίας επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους, αλλά ο βασικός πυρήνας είναι το πράσινο, η ενίσχυση του πρασίνου σκιάς», σημείωσε. Υπενθύμισε ότι έχει τεθεί στόχος φύτευσης 5.000 δέντρων κάθε χρόνο, λέγοντας: «Βάλαμε 5.000 την πρώτη χρονιά, έχουμε βάλει 3.500 με 4.000 φέτος και θα πιάσουμε πάλι τον στόχο των 5.000 δέντρων».