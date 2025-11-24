Αδιανόητη κόκκινη κάρτα στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον: Ο Γκουέι έδωσε σφαλιάρα σε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο «Ολντ Τράφορντ» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Έβερτον, το βράδυ της Δευτέρας (24/11), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Ο Ιντρίσα Γκέιγ και ο Μάικλ Κιν, συμπαίκτες στην ίδια ομάδα, τσακώθηκαν μέσα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να δει την κόκκινη κάρτα.

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα άστοχο σουτ του Μπρούνο Φερνάντες, όταν οι δύο παίκτες της Έβερτον άρχισαν να λογομαχούν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η ένταση ξέφυγε, με τον Γκέιγ να φαίνεται πως χαστούκισε τον Κιν στο πρόσωπο. Ο διαιτητής Τόνι Χάρισον είδε καθαρά τη φάση και χωρίς δεύτερη σκέψη απέβαλε τον μέσο των «ζαχαρωτών» για αντιαθλητική συμπεριφορά απέναντι σε συμπαίκτη του.

Η απόφαση του διαιτητή προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή στον Γκέιγ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο και χρειάστηκε η παρέμβαση των Πίκφορντ και Εντιαγέ για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Οι δύο συμπαίκτες του τον συγκράτησαν και τον συνόδευσαν προς τα αποδυτήρια, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το περιστατικό έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας εντύπωση σε φιλάθλους και σχολιαστές, καθώς σπάνια βλέπει κανείς τέτοια επεισόδια ανάμεσα σε παίκτες της ίδιας ομάδας, και μάλιστα σε αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.