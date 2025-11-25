Εθνική ανδρών: Άρχισε η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ

Η Εθνική ομάδα Ανδρών μπάσκετ μπήκε από την Δευτέρα σε ρυθμούς προετοιμασίας στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του πρώτου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει δύο αγώνες μέσα σε λίγες ημέρες: την Πέμπτη (27 Νοεμβρίου) θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (18:30), ενώ την Κυριακή (30 Νοεμβρίου) θα ταξιδέψει στο Πόρτο για να κοντραριστεί με την Πορτογαλία (19:00).

Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Η ενσωμάτωση των παικτών που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των συλλόγων τους.

Οι προπονήσεις διεξάγονται υπό την επίβλεψη των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη, Κώστα Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με τη φυσική κατάσταση της ομάδας να έχει ανατεθεί στον γυμναστή Παναγιώτη Ζάλογγο. Παράλληλα, στο τεχνικό επιτελείο αναμένονται νέες προσθήκες μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής εβδομάδας της Ευρωλίγκας, προκειμένου να ενισχυθεί το προπονητικό σχήμα.

Η Εθνική Ανδρών δείχνει αποφασισμένη να παρουσιαστεί έτοιμη στα πρώτα παιχνίδια της πορείας της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, έχοντας μπροστά της ένα νέο ξεκίνημα με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι.