Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 80 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο καλλιτέχνης και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε τη Τρίτη 6 Ιανουαρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της Τόνιας Καζιάνη και έγραψε στη λεζάντα του post του: «Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε απο τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας.

Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας».

Ποια ήταν η Τόνια Καζιάνη

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 στην ‘Ανδρο. Έπαιξε σε πολλές ταινίες κυρίως τη δεκαετία του ΄70, όπως στα φιλμ «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου και «Επαναστάτης ποπολάρος» με τον Κώστα Πρέκα, αλλά και στις ταινίες «Ο μάγκας με το τρίκυκλο» (1972) και «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται» (1977), που ήταν η τελευταία ταινία της Finos Film.

Με τον σύζυγό της, επίσης ηθοποιό, Γιώργο Τζώρτζη συναντήθηκαν το 1970 στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα». Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν και κατόπιν έπαιξαν μαζί στο πιο γνωστό σήριαλ της εποχής «Άγνωστος Πόλεμος», σε σενάριο Νίκου Φώσκολου και σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιούργησαν τον δικό τους θίασο με τον οποίο ανέβασαν σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. Από τον γάμο τους απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2007 στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1.