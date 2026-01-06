Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία
«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», προσθέτει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

