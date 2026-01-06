Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 74χρονο που έπαθε ανακοπή

  • Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου 74χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή. – Οι πρώτοι ανταποκριτές που έφτασαν στον χώρο ξεκίνησαν αμέσως τις προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, καταφέρνοντας να επιτύχουν την ανάταξη της καρδιακής ανακοπής του 74χρονου. – Αφού σταθεροποιήθηκε, ο άνδρας παρελήφθη από την Κινητή Μονάδα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου 74χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μία μηχανή ταχείας επέμβασης, όχημα μικρού όγκου, καθώς και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι πρώτοι ανταποκριτές που έφτασαν στον χώρο ξεκίνησαν αμέσως τις προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, καταφέρνοντας να επιτύχουν την ανάταξη της καρδιακής ανακοπής του 74χρονου, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αφού σταθεροποιήθηκε, ο άνδρας παρελήφθη από την Κινητή Μονάδα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

