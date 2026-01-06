ΟΗΕ: «Η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου που καθιστά τον κόσμο λιγότερο ασφαλή»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βενεζουέλα

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει σαφές ότι η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου που καθιστά τον κόσμο λιγότερο ασφαλή, ανακοίνωσε το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι σαφές ότι η επιχείρηση υπονόμευσε την θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι τα κράτη δεν πρέπει να απειλούν με την χρήση βίας ή να προχωρούν στην χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του Γραφείου, Ραβίνα Σαμντασάνι. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί σε μία φωνή για να επιμείνει σχετικά με αυτό».

«Μακριά από το να συνιστά νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η στρατιωτική επέμβαση προσβάλλει την δομή της διεθνούς ασφάλειας και κάνει κάθε χώρα λιγότερο ασφαλή», πρόσθεσε. «Στέλνει ένα μήνυμα ότι ο ισχυρός μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει».

Το μέλλον της Βενεζουέλας πρέπει να ορισθεί από τον λαό της και μόνο, είπε προσθέτοντας ότι η αποσταθεροποίηση και η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

