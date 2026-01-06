Nestle: Ανακαλεί προληπτικά προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης – Αναλυτική λίστα

Η Nestle προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων και συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

«Η εθελοντική αυτή ανάκληση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά προμηθευτή μας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για οποιαδήποτε ασθένεια που σχετίζεται με την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Ωστόσο, για λόγους αυξημένης προσοχής, η Nestlé αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν την εθελοντική ανάκληση σε πλήρη εναρμόνιση με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε, και κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Nestle Ελλάς.

Επίσης, τονίζεται ότι οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν για επιστροφή χρημάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς.

Αναλυτικά η λίστα των ανακληθέντων προϊόντων, καθώς και των παρτίδων με την ημερομηνία λήξης:

Η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας είναι στη διάθεσή των καταναλωτών στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό και σταθερό), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].