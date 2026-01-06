Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς – Στο στόχαστρο ο Λουίς Μίγια

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Λούκας Τσάβες

Την τέταρτη μεταγραφή του στην χειμερινή περίοδο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ανήμερα των Φώτων (6/1). Ο Λούκας Τσάβες είναι και επίσημα παίκτης του «τριφυλλιού» έως το τέλος της περιόδου, με τη μορφή του δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Στη συμφωνία των δύο πλευρών για τον 30χρονο γκολκίπερ μπήκε και η οψιόν αγοράς, την οποία εφόσον επιθυμεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να ενεργοποιήσει το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει μόνιμα. Ο Τσάβες προέρχεται από δύο επιτυχημένες σεζόν με την φανέλα του Παναιτωλικού, όπου σε 66 παιχνίδια διατήρησε ανέπαφη την εστία του 25 φορές.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποτελεί την τέταρτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Λούκας γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στην πόλη Μαρτίν Κορονάδο της Αργεντινής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και στα 15 του πήγε στην ακαδημία της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Σε ηλικία 22 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο.

Έμεινε έως την άνοιξη του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουρακάν. Τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Στο Αγρίνιο παρέμεινε δύο χρόνια υπό τη μορφή δανεισμού, ήταν βασικός κι αναντικατάστατος, ενώ διατέλεσε και αρχηγός του Παναιτωλικού.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Καλωσορίζουμε τον Λούκας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

 

Στο στόχαστρο ο Λουίς Μίγια

Οι μεταγραφικές «μηχανές» του Παναθηναϊκού δουλεύουν στο… φουλ, προκειμένου να ολοκληρωθεί το «παζλ» των χειμερινών κινήσεων του «τριφυλλιού» με την απόκτηση ενός (βασικού) «8αριού», ενός αριστερού μπακ κι ενός αριστερού εξτρέμ.

Ειδικά στη θέση του κεντρικού μέσου, οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν μία επιλογή «πρώτης γραμμής» με έναν παίκτη που θα «γεμίσει» το ποιοτικό και ποσοτικό «κενό» που υπάρχει στον άξονα της μεσαίας γραμμής, μετά την επιλογή να μην αποκτηθεί άλλος παίκτης «πίσω» απ’ τον «εύθραυστο» Ρενάτο Σάντσες το περασμένο καλοκαίρι, μετά την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού υπάρχουν ήδη πολλές περιπτώσεις, όπως ο διεθνής Δανός, Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ, ωστόσο οι πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου (ΑΠΕ-ΜΠΕ) απ’ την Ισπανία, φέρνουν σε πρώτο πλάνο κι άλλο ένα όνομα απ’ την αγορά της LaLiga.

Συγκεκριμένα, πηγές Ισπανών δημοσιογράφων αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός έχει δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον 31χρονο μέσο της Χετάφε, Λουίς Μίγια, έναν απ’ τους πλέον επιδραστικούς χαφ στο εφετινό πρωτάθλημα της LaLiga, με 7 ασίστ σε 18 επίσημα παιχνίδια με τη φανέλα της μαδριλένικης ομάδας.

Μία αρκετά «δύσκολη» περίπτωση, καθώς για τον Μίγια είχαν δείξει ενδιαφέρον τους προηγούμενους μήνες κι ομάδες της Premier League, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε επίσημες προτάσεις.
Ο Μίγια αποτέλεσε το περασμένο καλοκαίρι μεταγραφικό στόχο και του Ολυμπιακού και οι Ισπανοί επισημαίνουν πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη επαφές με την πλευρά των εκπροσώπων του για να διερευνήσει προθέσεις.

Έχοντας διάθεση να προσφέρει ένα πάρα πολύ «δυνατό» συμβόλαιο και ως «δέλεαρ» την παρουσία της ομάδας στα Κύπελλα Ευρώπης, αλλά και την προοπτική συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τη θέση του αριστερού μπακ, εκτός απ’ τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια, στο «τριφύλλι» εξετάζουν με μεγάλη προσοχή και την περίπτωση του 22χρονου Χάβι Λόπεθ της Σοσιεδάδ (δανεικός στην Οβιέδο) για τον οποίο έχουν ήδη κάνει έναν πρώτο κύκλο επαφών.

19:51 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

