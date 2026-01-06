Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνια – «Αγάπη, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, Ειρήνη»

Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνια – «Αγάπη, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, Ειρήνη»

Με ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες στέλνει τις φετινές ευχές της για τα Θεοφάνια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Χρόνια πολλά, για άλλη μια σημαντική και συμβολική γιορτή! Να έχουμε φως, διαυγές πνεύμα, καθαρή συνείδηση, ανοιχτά μάτια, ανοιχτή ψυχή, ανοιχτό μυαλό! Αγάπη, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, Ειρήνη!

Με όλη μου την καρδιά εύχομαι δύναμη σε όλες και όλους μας που είμαστε αποφασισμένοι, αυτήν την σημαντική χρονιά που μόλις άρχισε κι έδειξε πως θα έχει μεγάλες δοκιμασίες, να διώξουμε όλη την βρομιά και τη διαφθορά, να φέρουμε φως, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στο δίκαιο και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

Ψυχή και Δύναμη και στους αγρότες μας! Ο αγώνας σας είναι ιερός, αγώνας ζωής για όλη την κοινωνία, απέναντι σε μια διεφθαρμένη εξουσία, που, αφού έφαγε τα δικά σας χρήματα, τώρα δηλώνει με θράσος ότι της τέλειωσε η…υπομονή!

Σε εμάς δεν τέλειωσε ούτε η υπομονή ούτε η επιμονή να στηρίζουμε το δίκιο σας και αυτό θα κάνουμε!

#Θεοφάνια
#Φώτα
#Δίκαιο
#Αγρότες
#Δικαιοσύνη»

