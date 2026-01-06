Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε – Αμφίβολος ο Νιλικίνα

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Νικολά Μιλουτίνοφ

Δίχως τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί απόψε (6/1-19:45) ο Ολυμπιακός απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, για την 20η αγωνιστική της Euroleague, ενώ αμφίβολη εξακολουθεί η συμμετοχή του Φρανκ Νιλικίνα.

Ο 30χρονος Σέρβος σέντερ, ο οποίος δεν είχε παίξει ούτε κόντρα στον Άρη την Κυριακή (4/1) στο πρωτάθλημα, ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Έχει μέσο όρο 11 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 0.8 κλεψίματα σε 22:53 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague.

Σχετικά με τον Νιλικίνα, ο Γάλλος πόιντ γκαρντ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

