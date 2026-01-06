Αμαλιάδα: Θρήνος για τον 34χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ένας 42χρονος

  • Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα, όπου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 34χρονος.
  • Ένας 42χρονος, συνεπιβάτης στο όχημα του θύματος, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ασκληπιείου Βούλας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν το όχημα του 34χρονου επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, συγκρουόμενο με άλλο αυτοκίνητο. Οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
Τροχαίο Αμαλιάδα
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (05/01), αυτή την φορά στην Αμαλιάδα, όπου συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 34χρονος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν το όχημα που επέβαινε ο άτυχος 34χρονος κινούνταν από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τροχαίο Αμαλιάδα

