Αμαλιάδα: Θρήνος για τον 34χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ένας 42χρονος

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (05/01), αυτή την φορά στην Αμαλιάδα, όπου συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 34χρονος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν το όχημα που επέβαινε ο άτυχος 34χρονος κινούνταν από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.