ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε διευκρινίσεις από τον Νίκο Φαραντούρη για το κόμμα της Καρυστιανού

Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, είχε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο Νικόλας Φαραντούρης διαβεβαίωσε ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και πως θα ξεκαθαρίσει δημόσια τη στάση του το επόμενο διάστημα. «Βεβαίως είμαι ΣΥΡΙΖΑ» φέρεται να είπε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως η θέση του θα γίνει άμεσα γνωστή.

Για το θέμα είχε τοποθετηθεί νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «θα υπάρξει επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Φαραντούρη, προκειμένου να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις».

Ο κ. Θεοχαρόπουλος αναφέρθηκε και στην ίδια τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι με την πρωτοβουλία της ανέδειξε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που δεν είχαν έως τώρα βγει στο προσκήνιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η κυρία Καρυστιανού, με την προσπάθειά της και την υποστήριξη άλλων συγγενών, έφερε στην επιφάνεια ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».

Παράλληλα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με την επίθεση που εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας: «Η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε τη χώρα και την έβαλε στα μνημόνια». Η δήλωσή του αυτή ήρθε να τονίσει ότι, παρά τη στήριξη στην πρωτοβουλία της, δεν συμμερίζεται τις αιχμές προς την προηγούμενη ηγεσία του κόμματος.

Τη δική του παρέμβαση έκανε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτηση στο Facebook κάλεσε τον Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει δημόσια τη θέση του ή να παραιτηθεί. «Νίκο Φαραντούρη, ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια είτε παραιτούμενος από τη θέση του ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του εαυτού σου!» έγραψε χαρακτηριστικά.