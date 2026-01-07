ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε διευκρινίσεις από τον Νίκο Φαραντούρη για το κόμμα της Καρυστιανού

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη ζητώντας διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.
  • Ο Νικόλας Φαραντούρης διαβεβαίωσε ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και πως θα ξεκαθαρίσει δημόσια τη στάση του το επόμενο διάστημα, δηλώνοντας «Βεβαίως είμαι ΣΥΡΙΖΑ».
  • Παρέμβαση έκανε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτηση στο Facebook κάλεσε τον Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει δημόσια τη θέση του ή να παραιτηθεί, λέγοντας «Γιατί βγήκες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του εαυτού σου!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος - ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ

Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, είχε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο Νικόλας Φαραντούρης διαβεβαίωσε ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και πως θα ξεκαθαρίσει δημόσια τη στάση του το επόμενο διάστημα. «Βεβαίως είμαι ΣΥΡΙΖΑ» φέρεται να είπε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως η θέση του θα γίνει άμεσα γνωστή.

Για το θέμα είχε τοποθετηθεί νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «θα υπάρξει επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Φαραντούρη, προκειμένου να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις».

Ο κ. Θεοχαρόπουλος αναφέρθηκε και στην ίδια τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι με την πρωτοβουλία της ανέδειξε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που δεν είχαν έως τώρα βγει στο προσκήνιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η κυρία Καρυστιανού, με την προσπάθειά της και την υποστήριξη άλλων συγγενών, έφερε στην επιφάνεια ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».

Παράλληλα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με την επίθεση που εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας: «Η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε τη χώρα και την έβαλε στα μνημόνια». Η δήλωσή του αυτή ήρθε να τονίσει ότι, παρά τη στήριξη στην πρωτοβουλία της, δεν συμμερίζεται τις αιχμές προς την προηγούμενη ηγεσία του κόμματος.

Τη δική του παρέμβαση έκανε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτηση στο Facebook κάλεσε τον Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει δημόσια τη θέση του ή να παραιτηθεί. «Νίκο Φαραντούρη, ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια είτε παραιτούμενος από τη θέση του ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του εαυτού σου!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Παύλος Πολάκης κατά Νίκο Φαραντούρη για τις επαφές του με την Καρυστιανού: «Ξεκαθάρισε τη θέση σου»

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε τον ευρωβο...
20:06 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμ...
19:37 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκο...
14:52 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το 2026 να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες» – Οι ευχές του για τα Θεοφάνια

«Το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι