Πάτρα: «Μου το σκοτώσανε το παιδί μου, όταν το είδα δεν το γνώρισα» – Ξεσπά η μητέρα του 30χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό

«Έχασα το παιδί μου, μου το σκοτώσανε». Με αυτά τα λόγια ξεσπά η μητέρα του 30χρονου Κώστα, ο οποίος έχασε την ζωή του, αφού έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

«Πήγε μαζί με τα ξαδέλφια του να πιει ένα ποτό. Τα παιδιά ζήτησαν ένα τραγούδι να χορέψουν και εκεί του είπαν “όχι δεν το βάζω”, δεν ξέρω τι έγινε και εκεί έγινε το μοιραίο. Πήγαν τέσσερα άτομα με σκαμπό και τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Τα παιδιά τα δικά μας τον πήγαν στο νοσοκομείο νεκρό. Βγήκαν οι γιατροί και μου είπαν ότι το παιδί το έφεραν νεκρό. Όταν τον είδα δεν τον γνώρισα. Άνοιξα τα μάτια του και είχαν αίμα», δήλωσε η μητέρα του άτυχου Κώστα στον ΑΝΤ1.

Σημειώνεται πως προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (09/01) έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν στην ασφάλεια Πατρών, αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, σύμφωνα με το tempo24.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδαση, προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 31χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας του θύματος, που βρίσκονταν μπροστά στη βίαιη συμπλοκή, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας από τους φερόμενους δράστες είπε στον 30χρονο, ενώ χόρευε, «κάνε πιο ‘κει, μη με ακουμπάς». Ο 30χρονος φέρεται να απάντησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο άγριος καβγάς.