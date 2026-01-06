Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θανάτου του 30χρονου

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (09/01) έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ασφάλεια Πατρών.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδαση, προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 31χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας του θύματος, που βρίσκονταν μπροστά στη βίαιη συμπλοκή, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας από τους φερόμενους δράστες είπε στον 30χρονο, ενώ χόρευε, «κάνε πιο ‘κει, μη με ακουμπάς». Ο 30χρονος φέρεται να απάντησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο άγριος καβγάς.