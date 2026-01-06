Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θανάτου του 30χρονου

Σύνοψη από το

  • Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (09/01) έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Πατρών.
  • Τα δύο αδέλφια, 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.
  • Τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών. Πρόκειται για τους τρεις που είχαν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και είχαν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θανάτου του 30χρονου

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (09/01) έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ασφάλεια Πατρών.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδαση, προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 31χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας του θύματος, που βρίσκονταν μπροστά στη βίαιη συμπλοκή, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας από τους φερόμενους δράστες είπε στον 30χρονο, ενώ χόρευε, «κάνε πιο ‘κει, μη με ακουμπάς». Ο 30χρονος φέρεται να απάντησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο άγριος καβγάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Nestle: Ανακαλεί προληπτικά προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης – Αναλυτική λίστα

Γερμανία: Η προειδοποιητική επιστολή Μερτς στους βουλευτές – Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» τομείς της οικονομίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:01 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 80 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε...
19:29 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Φωτιά κοντά στο χωριό Κεφάλι – Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τρίτης (06/01), έπειτα από μεγάλη...
18:36 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 16χρονου – Είχε διαταχθεί έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής του

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως ...
16:09 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Ο 16χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε τον ανήλικο για μία κοπέλα – «Νευρίασα, τον είδα και τον χτύπησα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος ενός ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι