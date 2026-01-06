Πάτρα: «Κάνε πιο ‘κει, μη με ακουμπάς» – Η παρεξήγηση που οδήγησε στη φονική συμπλοκή, στον εισαγγελέα οι «3» που παραδόθηκαν

Από μία ασήμαντη αφορμή άρχισε ο καβγάς που κατέληξε στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου έξω από κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας του θύματος, που βρίσκονταν μπροστά στη βίαιη συμπλοκή, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας από τους φερόμενους δράστες είπε στον 30χρονο, ενώ χόρευε, «κάνε πιο ‘κει, μη με ακουμπάς». Ο 30χρονος φέρεται να απάντησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο άγριος καβγάς.

Στον εισαγγελέα σήμερα οι 3 που παραδόθηκαν

Αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (05.01.26) λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, στην Ασφάλεια Πατρών, δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πάτρα.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flamis.gr.

Οι τρεις άνδρες σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα απαγγελθούν οι σε βάρος τους κατηγορίες και εν συνεχεία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή.

Όπως ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον τους, στο βίντεο φαίνεται πως οι «3» δεν είχαν συμμετοχή στη θανάσιμη επίθεση που δέχθηκε ο 30χρονος και ως εκ τούτου από τη στιγμή που υπάρχει υλικό που αποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα, δεν είχαν κανένα λόγο να μην παρουσιαστούν στην Αστυνομία, πριν τη λήξη του αυτοφώρου.

Και οι «3» αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με θύμα τον 30χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι, εννέα είναι συνολικά τα άτομα που εμπλέκονται στη μοιραία συμπλοκή με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει τους οκτώ και να συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος.