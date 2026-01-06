ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων – Ο Μέγας Αγιασμός

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Θεοφάνια

Παρακολουθήστε απευθείας την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Δείτε βίντεο:

 

