Οι αθλητικές μεταδόσεις 6/1/2026

Τα ματς των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην 20η αγωνιστική της Euroleague απέναντι σε Φενερμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο αντίστοιχα και τα παιχνίδια για την ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/1/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούντσενγκ Σανγκ – Φρανσίσκο Κοµεσάνα ATP 250

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Betsson

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Κόμο Serie A 2025-26

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας Betsson

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Ρόμα Serie A

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός Euroleague

20:00 Novasports 5HD Μανρέσα – Άρης Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας Betsson

20:30 Novasports 6HD Μονακό – Παρτίζαν Euroleague

21:00 Novasports Extra 2 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ντουμπάι Euroleague

21:00 Novasports Extra 1 Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports 3HD Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ελάν Σαλόν – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σπαρτάκ Σουμπότιτσα – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τουρ – Τρεντίνο CEV Champions League 2026

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 2HD Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership 2025-26

22:00 ΕΡΤ Sports 3 Σπόρτινγκ – Γκιμαράες Λιγκ Καπ Πορτογαλίας

