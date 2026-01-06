Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1449: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφεται στον Μυστρά αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στην Καρδαμύλη της Μάνης για να προετοιμάσει την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων.

1828: Φτάνει έξω από το Ναύπλιο ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, προερχόμενος από την Μάλτα.

1919: Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), μετέπειτα ΚΚΕ, κάνει την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή του στην Αθήνα.

1966: Στο Τουρκολίμανο παρακολουθούν τον αγιασμό των υδάτων οι βασιλείς και η κυβέρνηση, ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου στον Πειραιά, όπου ξεσπούν σοβαρά επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και των συγκεντρωμένων οπαδών της Ένωσης Κέντρου και της Ε.Δ.Α.

1992: Ο πρόεδρος της Γεωργίας, Ζβιάντ Γκαμσαχούρντια, διαφεύγει από τη χώρα λόγω στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Ο πρόεδρος της Γεωργίας, Ζβιάντ Γκαμσαχούρντια, διαφεύγει από τη χώρα λόγω στρατιωτικού πραξικοπήματος. 2010: Τα Θεοφάνια γιορτάζονται για πρώτη φορά από την καταστροφή του 1922, μετά από 84 χρόνια, στο λιμάνι της Σμύρνης. Προηγείται η Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής.

Γεννήσεις

1706: Βενιαμίν Φραγκλίνος, Αμερικανός πολιτικός και εφευρέτης. (Θαν. 17/4/1790)

1792: Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. (Θαν. 16/7/1874)

1822: Ερρίκος Σλίμαν, Γερμανός αρχαιολόγος. (Θαν. 26/12/1890)

Ερρίκος Σλίμαν, Γερμανός αρχαιολόγος. (Θαν. 26/12/1890) 1939: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Έλληνας γλωσσολόγος

1944: Γιάννης Ν. Δημαράς, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός

1955: Ρόουαν Άτκινσον, Άγγλος ηθοποιός και κωμικός

1958: Θέμος Αναστασιάδης, Έλληνας δημοσιογράφος

1969: Ίλιε Ντουμιτρέσκου, Ρουμάνος ποδοσφαιριστής και προπονητής

1980: Αποστολία Ζώη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1986: Ιρίνα Σέικ, Ρωσίδα μοντέλο

Ιρίνα Σέικ, Ρωσίδα μοντέλο 1997: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι