Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Το 1449, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφεται στον Μυστρά αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
  • Το 1821, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στην Καρδαμύλη της Μάνης για να προετοιμάσει την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων.
  • Το 2010, τα Θεοφάνια γιορτάζονται για πρώτη φορά από την καταστροφή του 1922, μετά από 84 χρόνια, στο λιμάνι της Σμύρνης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Έλληνας γλωσσολόγος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1449: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφεται στον Μυστρά αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
  • 1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στην Καρδαμύλη της Μάνης για να προετοιμάσει την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων.
  • 1828: Φτάνει έξω από το Ναύπλιο ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, προερχόμενος από την Μάλτα.
  • 1919: Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), μετέπειτα ΚΚΕ, κάνει την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή του στην Αθήνα.
  • 1966: Στο Τουρκολίμανο παρακολουθούν τον αγιασμό των υδάτων οι βασιλείς και η κυβέρνηση, ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου στον Πειραιά, όπου ξεσπούν σοβαρά επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και των συγκεντρωμένων οπαδών της Ένωσης Κέντρου και της Ε.Δ.Α.
  • 1992: Ο πρόεδρος της Γεωργίας, Ζβιάντ Γκαμσαχούρντια, διαφεύγει από τη χώρα λόγω στρατιωτικού πραξικοπήματος.
  • 2010: Τα Θεοφάνια γιορτάζονται για πρώτη φορά από την καταστροφή του 1922, μετά από 84 χρόνια, στο λιμάνι της Σμύρνης. Προηγείται η Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής.

Γεννήσεις

  • 1706: Βενιαμίν Φραγκλίνος, Αμερικανός πολιτικός και εφευρέτης. (Θαν. 17/4/1790)
  • 1792: Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. (Θαν. 16/7/1874)
  • 1822: Ερρίκος Σλίμαν, Γερμανός αρχαιολόγος. (Θαν. 26/12/1890)
  • 1939: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Έλληνας γλωσσολόγος
  • 1944: Γιάννης Ν. Δημαράς, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός
  • 1955: Ρόουαν Άτκινσον, Άγγλος ηθοποιός και κωμικός
  • 1958: Θέμος Αναστασιάδης, Έλληνας δημοσιογράφος
  • 1969: Ίλιε Ντουμιτρέσκου, Ρουμάνος ποδοσφαιριστής και προπονητής
  • 1980: Αποστολία Ζώη, Ελληνίδα τραγουδίστρια
  • 1986: Ιρίνα Σέικ, Ρωσίδα μοντέλο
  • 1997: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1884: Γκρέγκορ Μέντελ, Τσέχος μονάχος, που ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. (Γεν. 20/7/1822)
  • 1918: Γκέοργκ Κάντορ, Γερμανός μαθηματικός, εισηγητής της θεωρίας των συνόλων. (Γεν. 3/3/1845)
  • 1993: Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, από τους δημιουργούς του επαναστατικού μουσικού ρυθμού της δεκαετίας του ’20 be-bοp. (Γεν. 21/10/1917)
  • 1993: Ρούντολφ Νουρέγιεφ, Ρώσος χορευτής
  • 2022: Σίντνεϊ Πουατιέ ,Αμερικανός ηθοποιός
  • 2025: Στέλλα Γκρέκα,Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Υπάρχει μόνο 1 διαφορά στην εικόνα! Είστε αρκετά παρατηρητικοί για να τη βρείτε μέσα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα;

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:46 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Πειραιά, λ...
05:15 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (6/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:50 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κερατσίνι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη του ανήλικου με την κλεμμένη μηχανή

Βίντεο από την καταδίωξη του 15χρονου στο Κερατσίνι, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από τους ...
01:23 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους – Απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα έπειτα από σύγκρουση δύο οχη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι