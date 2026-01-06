Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1449: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφεται στον Μυστρά αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
- 1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στην Καρδαμύλη της Μάνης για να προετοιμάσει την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων.
- 1828: Φτάνει έξω από το Ναύπλιο ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, προερχόμενος από την Μάλτα.
- 1919: Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), μετέπειτα ΚΚΕ, κάνει την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή του στην Αθήνα.
- 1966: Στο Τουρκολίμανο παρακολουθούν τον αγιασμό των υδάτων οι βασιλείς και η κυβέρνηση, ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου στον Πειραιά, όπου ξεσπούν σοβαρά επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και των συγκεντρωμένων οπαδών της Ένωσης Κέντρου και της Ε.Δ.Α.
- 1992: Ο πρόεδρος της Γεωργίας, Ζβιάντ Γκαμσαχούρντια, διαφεύγει από τη χώρα λόγω στρατιωτικού πραξικοπήματος.
- 2010: Τα Θεοφάνια γιορτάζονται για πρώτη φορά από την καταστροφή του 1922, μετά από 84 χρόνια, στο λιμάνι της Σμύρνης. Προηγείται η Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής.
Γεννήσεις
- 1706: Βενιαμίν Φραγκλίνος, Αμερικανός πολιτικός και εφευρέτης. (Θαν. 17/4/1790)
- 1792: Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. (Θαν. 16/7/1874)
- 1822: Ερρίκος Σλίμαν, Γερμανός αρχαιολόγος. (Θαν. 26/12/1890)
- 1939: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Έλληνας γλωσσολόγος
- 1944: Γιάννης Ν. Δημαράς, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός
- 1955: Ρόουαν Άτκινσον, Άγγλος ηθοποιός και κωμικός
- 1958: Θέμος Αναστασιάδης, Έλληνας δημοσιογράφος
- 1969: Ίλιε Ντουμιτρέσκου, Ρουμάνος ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 1980: Αποστολία Ζώη, Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1986: Ιρίνα Σέικ, Ρωσίδα μοντέλο
- 1997: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1884: Γκρέγκορ Μέντελ, Τσέχος μονάχος, που ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. (Γεν. 20/7/1822)
- 1918: Γκέοργκ Κάντορ, Γερμανός μαθηματικός, εισηγητής της θεωρίας των συνόλων. (Γεν. 3/3/1845)
- 1993: Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, από τους δημιουργούς του επαναστατικού μουσικού ρυθμού της δεκαετίας του ’20 be-bοp. (Γεν. 21/10/1917)
- 1993: Ρούντολφ Νουρέγιεφ, Ρώσος χορευτής
- 2022: Σίντνεϊ Πουατιέ ,Αμερικανός ηθοποιός
- 2025: Στέλλα Γκρέκα,Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός