Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Θεοφάνια, ενώ αλλαγές θα γίνουν και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Στην Αθήνα, οι εκδηλώσεις για τα Θεοφάνια θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στον Πειραιά θα γίνουν στην αποβάθρα του λιμανιού απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στις παρακάτω περιοχές θα διακοπεί η κυκλοφορία και θα απαγορεύεται η στάθμευση και η στάση των οχημάτων, ως εξής:

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη & Δεξαμενή Δήμου Αθηναίων

Ώρες: 06:00 έως 13:00

Σκουφά , από Ομήρου έως Πλατεία Φιλικής Εταιρείας

, από Ομήρου έως Πλατεία Φιλικής Εταιρείας Δημοκρίτου , από Σόλωνος έως Σκουφά

, από Σόλωνος έως Σκουφά Λυκαβηττού , σε όλο το μήκος της

, σε όλο το μήκος της Γλύκωνος , στο ύψος της Δεξαμενής

, στο ύψος της Δεξαμενής Φωκυλίδου , από Γλύκωνος έως Πινδάρου

, από Γλύκωνος έως Πινδάρου Πλατεία Φιλικής Εταιρείας , από Τσακάλωφ έως Σκουφά

, από Τσακάλωφ έως Σκουφά Ηροδότου , από Πατριάρχου Ιωακείμ έως Πλατεία Δεξαμενής

, από Πατριάρχου Ιωακείμ έως Πλατεία Δεξαμενής Ηρακλείτου , από Πλατεία Δεξαμενής έως Σκουφά

, από Πλατεία Δεξαμενής έως Σκουφά Πατριάρχου Ιωακείμ, από Τσακάλωφ έως Ηροδότου

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς – Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Διακοπή κυκλοφορίας: 09:00 – 13:00

Απαγόρευση στάθμευσης/στάσης: 06:00 – 13:00

Βασ. Γεωργίου , από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Εθν. Αντιστάσεως

, από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Εθν. Αντιστάσεως Ακτή Μιαούλη , από Βασ. Γεωργίου έως 2ας Μεραρχίας, και στα δύο ρεύματα

, από Βασ. Γεωργίου έως 2ας Μεραρχίας, και στα δύο ρεύματα Εθν. Αντιστάσεως , από Βασ. Γεωργίου έως Τσαμαδού

, από Βασ. Γεωργίου έως Τσαμαδού Ακτή Ποσειδώνος, από Αριστείδου έως Ακτή Μιαούλη

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση στις παραπάνω οδούς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αλλαγές θα υπάρχουν και στα δρομολόγια του τραμ, καθώς η Γραμμή 7 θα τερματίζει προσωρινά στη στάση “ΣΕΦ”, από την έναρξη της λειτουργίας έως τις 13:00. Το δρομολόγιο θα εκτελείται στη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Τέλος, τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα λεωφορεία και τρόλεϊ, καθώς, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, στις 6 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για όλα τα οχήματα αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας.