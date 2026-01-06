Ναυάγιο με μετανάστες στην Γκάμπια: Τουλάχιστον 31 νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμός

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 31 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο ανοικτά της Γκάμπιας την 1η Ιανουαρίου, με την κυβέρνηση να αναθεωρεί τον απολογισμό των θυμάτων προς το χειρότερο.
  • Το πλεούμενο, που μετέφερε πάνω από 200 ανθρώπους, απέπλευσε την 31η Δεκεμβρίου με προορισμό τα Κανάρια Νησιά μέσω της επικίνδυνης θαλάσσιας οδού του Ατλαντικού.
  • Διασώθηκαν 102 άνθρωποι, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα από την υπηρεσία μετανάστευσης της Γκάμπιας για να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι υπεύθυνοι.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ναυάγιο με μετανάστες στην Γκάμπια: Τουλάχιστον 31 νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμός

Τουλάχιστον 31 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ναυάγησε ανοικτά της Γκάμπιας την 1η Ιανουαρίου πλεούμενο που προσπαθούσε να φθάσει στην Ευρώπη, ενώ «πολλοί άλλοι αγνοούνται και πιθανόν είναι νεκροί», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας χθες Δευτέρα, αναθεωρώντας τον απολογισμό των θυμάτων προς το χειρότερο.

Το ναυάγιο του σκάφους αυτού, το οποίο απέπλευσε την 31η Δεκεμβρίου μεταφέροντας πάνω από 200 ανθρώπους, προκάλεσε σοκ στο κράτος της δυτικής Αφρικής, από όπου πολλοί προσπαθούν να φθάσουν στα ισπανικά Κανάρια Νησιά παίρνοντας την επικίνδυνη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού Ωκεανού.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 7 νεκρούς.

Ο πρόεδρος της Γκάμπιας Αντάμα Μπάροου τόνισε σε διάγγελμά του την Παρασκευή πως η χώρα του βυθίστηκε στο «πένθος» μετά την τραγωδία.

«Δεκαπέντε πτώματα βρέθηκαν στην Γκάμπια και δεκαέξι στη Σενεγάλη, πολλοί άλλοι αγνοούνται και πιθανόν είναι νεκροί», σύμφωνα με τον νεότερο κυβερνητικό απολογισμό, που θύμισε ότι διασώθηκαν 102 άνθρωποι, 23 από τους οποίους συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

«Έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα από την υπηρεσία μετανάστευσης της Γκάμπιας (GID), προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα, τι ακριβώς έγινε, και να προσδιοριστεί ποιος είναι υπεύθυνος για τα αίτια αυτής την καταστροφή», κατά την ανακοίνωση των αρχών.

Το πολεμικό ναυτικό, που ειδοποιήθηκε με σήμα κινδύνου, άρχισε περί τη 01:00 τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δικά του σκάφη και αλιευτικό.

Το ναυαγισμένο πλοίο βρέθηκε μερικές ώρες αργότερα ξεβρασμένο σε αμμώδη παραλία.

Η GID ανακοίνωσε εξάλλου χθες τη σύλληψη 107 φερόμενων ως επίδοξων παράτυπων μεταναστών, κυρίως υπηκόων της Γκάμπιας, της Σενεγάλης και της Γουινέας.

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, ιδίως νέοι, αποπειρώνται τα τελευταία χρόνια να μεταναστεύσουν παράτυπα από τις ακτές των χωρών τους ακολουθώντας την επικίνδυνη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού για να φθάσουν στην Ευρώπη, κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, χρησιμοποιώντας υπερφορτωμένα πλεούμενα που συχνά είναι σε κακή κατάσταση.

Χιλιάδες από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα τόσο στη Σενεγάλη, όπως και στη Μαυριτανία και στο Μαρόκο, είχε αποτέλεσμα οι αποπλεύσεις πλεούμενων με μετανάστες να μεταφερθούν προς νότο (Γκάμπια, Γουινέα-Κονακρί), αυξάνοντας τον χρόνο που απαιτείται στη θάλασσα και τους κινδύνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

05:38 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Βολιβία: Διαδήλωση εναντίον του τερματισμού της επιδότησης των καυσίμων

Χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν χθες Δευτέρα στη Λα Πας, ορισμένοι έπειτα από τριήμερη πορ...
04:35 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία, δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας σήμερα, ανα...
04:05 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Απόρρητη έκθεση της CIA για Βενεζουέλα: «Καθεστωτικοί» πολιτικοί προτιμότεροι για τη «μετά Μαδούρο» εποχή

Απόρρητη έκθεση της CIA, για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέληγε...
03:35 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στο Σουδάν: Επιδρομή drone σκότωσε 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 7 παιδιά, στην Ελ Ομπάιντ

Πλήγμα το οποίο εξαπολύθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην πόλη Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα ...
