Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα πίστωση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μητέρων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου του 2026 στις μισθωτές μητέρες και στις μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες) που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών και των οποίων οι ημερομηνίες οριστικοποίησης είναι από τις 18 Δεκεμβρίου του 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου του 2026.

Πρόκειται για την πρώτη πίστωση των επιδομάτων μητρότητας που θα γίνει από τον Φορέα για το 2026 στις δικαιούχες μητέρες που έχουν λάβει 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 + 63 ).

Τα ποσά

Μάλιστα σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές που έχει μια εργαζόμενη μητέρα. Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ. Αναλυτικά:

Εάν μια μισθωτή εργαζόμενη μητέρα αμείβεται με 1.200 ευρώ μεικτά σε μια ιδιωτική επιχείρηση και λάβει 119 ημέρες άδειας, της κυοφορίας και της λοχείας, δηλαδή 17 εβδομάδες που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία, τότε θα πάρει 880 ευρώ μεικτά ( τον σημερινό κατώτατο μισθό) από τον e-ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο ποσό των 320 ευρώ θα πρέπει να το συμπληρώσει ο εργοδότης της προκειμένου να καλυφθεί πλήρως ο τακτικός μισθός της.

Ποιοι μένουν εκτός

Στην παραπάνω καταβολή των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων μητέρων. Αναλυτικά αυτές είναι οι εξής: