Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Σύνοψη από το

  • Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου του 2026 θα πιστωθούν τα επιδόματα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ στις μισθωτές και μη μισθωτές μητέρες που έχουν υποβάλει αίτηση με ημερομηνίες οριστικοποίησης από 18/12/2025 έως 15/01/2026.
  • Πρόκειται για την πρώτη πίστωση του 2026, αφορά μητέρες με 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας, και τα ποσά διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές.
  • Εκτός της συγκεκριμένης καταβολής μένουν οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου, καθώς και οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΔΕΗ και του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

επίδομα μητρότητας
Πηγή ΦΩΤΟ unsplash.com

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα πίστωση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ στους τραπεζικούς  λογαριασμούς των δικαιούχων μητέρων.

Της Κατερίνας Φεσσά                                       

Τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου του 2026 στις μισθωτές μητέρες και στις μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες) που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών και των οποίων οι ημερομηνίες οριστικοποίησης είναι από τις 18 Δεκεμβρίου του 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου του 2026.

Πρόκειται για την πρώτη πίστωση των επιδομάτων μητρότητας που θα γίνει από τον Φορέα για το 2026 στις δικαιούχες μητέρες που έχουν λάβει 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 + 63 ).

Τα ποσά

Μάλιστα σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές που έχει μια εργαζόμενη μητέρα. Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ. Αναλυτικά:

Εάν μια μισθωτή εργαζόμενη μητέρα αμείβεται με 1.200 ευρώ μεικτά σε μια ιδιωτική επιχείρηση και λάβει 119 ημέρες άδειας, της κυοφορίας και της λοχείας, δηλαδή 17 εβδομάδες που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία, τότε θα πάρει 880 ευρώ μεικτά ( τον σημερινό κατώτατο μισθό) από τον e-ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο ποσό των 320 ευρώ θα πρέπει να  το συμπληρώσει ο εργοδότης της προκειμένου να καλυφθεί πλήρως ο τακτικός μισθός της.

Ποιοι μένουν εκτός

Στην παραπάνω καταβολή των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων μητέρων. Αναλυτικά αυτές είναι οι εξής:

  • οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.
  • οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΔΕΗ. Και αυτό επειδή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον κανονισμό υγείας του ΤΑΠ-ΔΕΗ.
  • οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Και αυτό επειδή οι αποδοχές καταβάλλονται από τον εργοδότη τους.

 

