Ο Φαραντούρης «άναψε φωτιές» στον ΣΥΡΙΖΑ: Εξηγήσεις ζήτησε ο Φάμελλος μετά τις δηλώσεις για το «κόμμα Καρυστιανού» – Η απάντηση του Ευρωβουλευτή

Οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού έχουν «ανάψει φωτιές» στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος είχε επικοινωνία με τον κ. Φαραντούρη προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, την οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ προανήγγειλε με συνέντευξή της στο Kontra Channel.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου που επικαλείται το ERTNews, ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε στον Σωκράτη Φάμελλο, «βεβαίως είμαι ΣΥΡΙΖΑ» και ότι θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.

«Να ξεκαθαρίσει τη θέση του» είχε ζητήσει από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης μέσω ανάρτησής του στο Facebook. Μάλιστα σχολιάστηκε και το γεγονός ότι ο κ. Πολάκης έσπευσε να πάρει θέση για το θέμα Φαραντούρη – Καρυστιανού πριν από τις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελλου ή πριν από κάποια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση Πολάκη

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε τον ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τη δήλωσή του που αφορά το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«1.Από τη δεκαετία του ’80, πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς ΔΑΠίτες! Μα πάντα όμως…

2.Επίσης, να θυμίσω πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος για τον λαό 9 δισ., από τα οποία τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα. Όσο για τα δύο πρώτα μνημόνια, για τα οποία δεν είπε κουβέντα, είχαν κόστος για τον λαό 65 δισ.!

3.Νίκο Φαραντούρη, ξεκαθάρισε τη θέση σου, είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του εαυτού σου!

Άντε, γιατί η κατάσταση και με τα τρία παραπάνω είναι τουλάχιστον εκνευριστική!

Υ.Γ. 1: Και μιλάω ως αυτός που έχει αναδείξει τη διαφθορά του Μητσοτακικού παρακράτους και έχει συγκρουστεί με τη σάπια «δικαιοσύνη» όσο κανείς άλλος την τελευταία δεκαετία!

Υ.Γ. 2: Με αυτά που ακούμε, θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος…».

Οι δηλώσεις Φαραντούρη που «άναψαν φωτιές»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ και ερωτώμενος για τις σχέσεις του με τη Μαρία Καρυστιανού απάντησε μεταξύ άλλων ότι «συζητώ μαζί της, δεν είναι κρυφό. Υπάρχει μία συναντίληψη».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η κα Καρυστιανού εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό ένα κίνημα πολιτών που κατέβασε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους με ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και δημοκρατία.

«Συζητώ με την κα Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από έναν μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων» τόνισε.

Υπάρχει μια «όσμωση» και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, επισήμανε ο κ. Φαραντούρης, που όμως αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κα Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά».

Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα – Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ

«Η πολύ μεγάλη κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Έρχονται απίστευτα βιογραφικά με κόσμο που θέλει να βοηθήσει στο εγχείρημα από αγάπη για την πατρίδα» δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2025, η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Kontra, και τη Λουκία Γκάτσου απαντώντας σε ερώτηση για την δημιουργία νέου κόμματος.

«Oργανώνεται πολύ γρήγορα αυτή η προσπάθεια. Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά» συμπλήρωσε και ξεκαθάρισε ότι «στα προαπαιτούμενα είναι η εμπειρία και η γνώση», τονίζοντας ότι «δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους».

«Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» δήλωσε και δεν διευκρίνισε αν θα ηγηθεί η ίδια του νέου κόμματος ή κάποιο άλλο πρόσωπο. «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φαραντούρη ανέφερε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν κινήσεις πολιτών σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».